Глава разведки США отрицает политизированность доклада о "вмешательстве РФ"

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы".

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер отрицает, что доклад о "вмешательстве России" в выборы США содержал выводы, "заказанные" администрацией Обамы, передает передает РИА Новости





"Это совершенно нет так, президент попросил нас собрать всю имеющуюся информацию, когда он был проинформирован, он в очередной раз заявил, что он не собирался указывать нам направления, доклад – это результат работы разведки, а не нынешней администрации", — сказал Клэппер на слушаниях в комитете по разведке сената США, с ним согласились глава ФБР Джеймс Коми и директор ЦРУ Джон Бреннан.





ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.





Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.





Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.



