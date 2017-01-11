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Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду

11 января 2017, 06:02

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе и восточной части республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами-туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, Восточно-Казахстанской области с метелью. Кызылординской, ночью Мангыстауской области местами – туман, гололед.

В Атырауской, ночью Актюбинской области местами туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман. В Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Карагандинской области местами ночью – туман, днем- метель, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-28 м/с, ночью местами туман.

В Жамбылской области местами – туман, днем –гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25, на юго-западе области временами 30 м/с.

В Астане -12° облачно, снег

В Алматы 1° частично облачно

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: Тобольск.ru

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