Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду
11 января 2017, 06:02
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе и восточной части республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами-туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, Восточно-Казахстанской области с метелью. Кызылординской, ночью Мангыстауской области местами – туман, гололед.
В Атырауской, ночью Актюбинской области местами туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман. В Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Карагандинской области местами ночью – туман, днем- метель, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-28 м/с, ночью местами туман.
В Жамбылской области местами – туман, днем –гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25, на юго-западе области временами 30 м/с.
В Астане -12° облачно, снег
В Алматы 1° частично облачно
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: Тобольск.ru
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