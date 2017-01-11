Депутат: ЦОНы должны были обеспечить качественную реализацию закона

О причинах ажиотажа вокруг временной регистрации граждан корреспонденту Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев.





"Прежде всего, я хочу сказать, что этот закон важный. Он направлен на обеспечение безопасности наших граждан, а не на ограничение их прав и свобод. Поэтому в целом я считаю, что и разработчики, в лице правительства, государственных органов, и депутаты Мажилиса и сената, приняли необходимый закон для обеспечения безопасности наших граждан и это мы должны разъяснять нашим гражданам", - считает депутат.





Маулен Ашимбаев отмечает, что во время работы над законом в Мажилисе, для участия приглашали представителей НПО, общественных организации, партии, не прошедших в Парламент.





"Мы очень тщательно вместе с ними работали над этим Законом. При этом вся эта работа широко освещалась в СМИ. Конечно были обсуждения, дискуссии, где-то разные мнения, но практически все члены рабочей группы и все участники, которые приглашались, они поддержали основные параметры этого закона", - добавляет мажилисмен.

Также он обратил внимание, что законопроект был направлен на рассмотрение экспертов ОБСЕ и получил положительное заключение миссии ОБСЕ. Они присутствовали на заседании рабочей группы и озвучили свое заключение.





"Другое дело, конечно, связано с тем, как реализуется этот закон. Мы видим напряжение, которое, к сожалению, возникло вокруг норм о временной регистрации. И здесь исполнительные органы, акиматы на местах, подразделения "Правительства для граждан" (речь идет о ЦОНах) должны были обеспечить качественную реализацию закона. Такой качественной работы, к сожалению не было. Нужно сказать, что в большинстве регионов нет никаких проблем с оформлением временной регистрации. Конечно, проблемы есть в наших некоторых городах, и здесь наши чиновники должны были предпринять упреждающие действия, а не плестись в хвосте событий", - считает Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев призывает не нагнетать ажиотаж, а решать проблемы.





"Я думаю, что сегодня на Правительстве этот вопрос всесторонне обсуждался. И Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, на мой взгляд, очень правильно критиковал деятельность некоторых госорганов, и дал соответствующие поручения. Мое мнение заключается в том, что исполнительные органы на местах должны были предпринять упреждающие меры по реализации закона. И я надеюсь, что все госорганы сделали выводы из сегодняшнего заседания Правительства и предпримут соответствующие действия по качественной, эффективной реализации закона с тем, чтобы не нагнетать ажиотаж, а снимать проблемы, используя разные механизмы, инструменты, для того чтобы реализовать закон. Вопрос в том, чтобы со стороны чиновников были упреждающие действия, которые мы не увидели", - заключил он.





Напомним, в Казахстане с начала 2017 года стала обязательной регистрация по месту жительства.





22 декабря 2016 года глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», где предусматривается обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства.





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