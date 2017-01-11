В конгресс США внесли проект новых санкций против России

Американские сенаторы внесли в конгресс США законопроект о возможности введения дополнительных ограничительных мер в отношении России из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Об этом заявил на пресс-конференции сенатор от Демократической партии Бен Кардин.





«Мы хотим объявить сегодня, что вносим в Палату представителей и Сенат соответствующий законопроект, который учредил бы независимую беспристрастную комиссию, чтобы изучить хакерские атаки России против США, дать рекомендации относительно того, каким образом мы можем защитить себя сами и как нам вести себя в контексте того, что Россия сделала с США», — сказал Кардин.





Сенатор уточнил, что проект дополнительных санкций затронет энергетический сектор, а также тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов. Персональные санкции могут быть введены в отношении конкретных людей (имена не уточняются), которым будет запрещен въезд на территорию США, а также ограничен доступ к американским банкам.





Он подчеркнул, что представленный ранее, 6 января, доклад американских спецслужб о том, что за взломом правительственных серверов и электронных почтовых ящиков ряда политиков стоит Россия, говорит о том, что «атакой руководил президент Владимир Путин и что она нацеливалась на подрыв доверия к нашей избирательной системе». Среди причин санкций указаны не только кибератаки, но и политика России в отношении Украины и Грузии, а также «вмешательство в гражданскую войну в Сирии».





Законопроект курируется 10 сенаторами, среди которых республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио, а также демократы Бен Кардин, Роберт Менендес.​





Ранее Reuters сообщил, что проект новых антироссийских санкций включает в себя запрет на получение американской визы и заморозку счетов для тех, кто «замешан в подрыве кибербезопасности объектов частной и государственной инфраструктуры и демократических институтов». По данным агентства, санкции будут также введены в отношении компаний, которые связаны с российскими вооруженными силами и разведывательными службами.