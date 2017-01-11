В Алматы Hyundai сбил пешехода
11 января 2017, 07:30
Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Hyundai двигался по Рыскулова в западном направлении, когда на дороге неожиданно оказался пешеход. По словам очевидцев, перебегавший дорогу мужчина, находился в нетрезвом состоянии.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что в 100 метрах от ДТП находится надземный пешеходный переход.
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