Nexia и Mitsubishi не поделили перекресток в Алматы
11 января 2017, 07:41
Пострадали 3 человека.
В Алматы на пересечении улиц Жанажол и Жанкожа батыра столкнулись Daewoo и Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, Nexia двигалась по Жанажол на восток. Перед светофором водитель Mitsubishi в право ряду решил развернуться, при этом не включив поворотник.
Столкновения избежать не удалось.
Водителя Nexia госпитализировали сразу же, чуть позже за помощью медиков обратили водитель и пассажир Mitsubishi.
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