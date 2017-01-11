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Nexia и Mitsubishi не поделили перекресток в Алматы

11 января 2017, 07:41

Пострадали 3 человека.


В Алматы на пересечении улиц Жанажол и Жанкожа батыра столкнулись Daewoo и Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, Nexia двигалась по Жанажол на восток. Перед светофором водитель Mitsubishi в право ряду решил развернуться, при этом не включив поворотник.



Столкновения избежать не удалось.



Водителя Nexia госпитализировали сразу же, чуть позже за помощью медиков обратили водитель и пассажир Mitsubishi.








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