Nexia и Mitsubishi не поделили перекресток в Алматы

В Алматы на пересечении улиц Жанажол и Жанкожа батыра столкнулись Daewoo и Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.





По словам очевидцев, Nexia двигалась по Жанажол на восток. Перед светофором водитель Mitsubishi в право ряду решил развернуться, при этом не включив поворотник.









Столкновения избежать не удалось.









Водителя Nexia госпитализировали сразу же, чуть позже за помощью медиков обратили водитель и пассажир Mitsubishi.























