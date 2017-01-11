В Китае запретили игру Pokemon Go
11 января 2017, 08:05
Игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев
Власти Китая запретили лицензировать приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, из-за угрозы для общественной безопасности, сообщает Interfax.
Свое решение департамент по делам печати, радиовещания, кинематографии объяснил тем, что игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.
Однако наиболее вероятной причиной запрета Forbes считает "угрозу безопасности географической информации": приложение получает и использует данные о местоположении пользователя. При этом Pokemon Go в основном опирается на данные сервиса Google Maps, который также блокируется в Китае.
Фото: Pokemon GO Community
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