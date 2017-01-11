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В Китае запретили игру Pokemon Go

11 января 2017, 08:05

Игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев


Власти Китая запретили лицензировать приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, из-за угрозы для общественной безопасности, сообщает Interfax.

Свое решение департамент по делам печати, радиовещания, кинематографии объяснил тем, что игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.

Однако наиболее вероятной причиной запрета Forbes считает "угрозу безопасности географической информации": приложение получает и использует данные о местоположении пользователя. При этом Pokemon Go в основном опирается на данные сервиса Google Maps, который также блокируется в Китае.

Фото: Pokemon GO Community

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