В Алматы в результате пожара погибла женщина
11 января 2017, 08:10
Эвакуировано 20 человек, из них 5 детей.
В Алматы горела квартира в 4-х этажном жилом доме по адресу Ауэзовский район, 3 мкр. дом 11, кв 27, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В ходе тушения и разведки пожара звеном газодымозащитников в ванной был обнаружен труп женщины с травмой головы хозяйки квартиры 1966 г.р.
Эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. С помощью трехколенной лестницы огнеборцы спасли 2 человек. Один из которого гражданин 1983 г.р. госпитализирован в алкогольном состоянии в БСНП в отделение токсикологии, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.
Площадь пожара составила 35 кв.м.
Причины пожара уточняются.
Фото: Arnapress.kz
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