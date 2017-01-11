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Двое нетрезвых угнали и разбили авто в Алматы

11 января 2017, 08:40

Они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.


В Алматы на пересечении улиц Шаляпина и Щепеткова по вине нетрезвых мужчин произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mercedes заехал на заправку и оставил машину заведенной. Двое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, решили угнать немецкое авто.



Запрыгнув в машину, они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.



Один из угонщиков успел убежать, второго поймали и доставили в РОВД.









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