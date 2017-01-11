Двое нетрезвых угнали и разбили авто в Алматы

Они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.

В Алматы на пересечении улиц Шаляпина и Щепеткова по вине нетрезвых мужчин произошло ДТП, сообщает Zakon.kz





Водитель Mercedes заехал на заправку и оставил машину заведенной. Двое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, решили угнать немецкое авто.









Запрыгнув в машину, они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.









Один из угонщиков успел убежать, второго поймали и доставили в РОВД.



























