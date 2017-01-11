Двое нетрезвых угнали и разбили авто в Алматы
11 января 2017, 08:40
Они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.
В Алматы на пересечении улиц Шаляпина и Щепеткова по вине нетрезвых мужчин произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель Mercedes заехал на заправку и оставил машину заведенной. Двое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, решили угнать немецкое авто.
Запрыгнув в машину, они дали по газам, но не справились с управлением и влетели в припаркованные Mitsubishi и Daewoo.
Один из угонщиков успел убежать, второго поймали и доставили в РОВД.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838557-70fab50d0e919db058f919a69c837ccf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com