Руководство акмолинского ДВД может лишиться своих должностей



"Мы проводим служебное расследование. Если там будет нарушение не только руководства, но и дежурного, проверяющего, ответственного, мы примем решение", - сказал Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел РК.

Напомним , Дархан Еламанов пропал 25 декабря, а спустя несколько дней его тело обнаружили в нескольких километрах от Кокшетау. Погибший был закопан в сугробе в одном нижнем белье. В последний раз его видели, когда он выходил из здания ГУВД. На подозреваемого майора вышли практически сразу – после детализации звонков. Сейчас следствие пытается установить основную причину убийства одного полицейского другим. Пока выдвигается версия: личная неприязнь.

При этом главным подозреваемым по делу проходит другой полицейский - майор Жанибек Баймурзин. Он, по информации следствия, уже дал признательные показания.