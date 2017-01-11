Руководство акмолинского ДВД может лишиться своих должностей
11 января 2017, 08:56
Сейчас там проводится служебная проверка по факту убийства старшего лейтенанта Дархана Еламанова.
Руководство акмолинского ДВД может лишиться своих должностей. Сейчас там проводится служебная проверка по факту убийства старшего лейтенанта Дархана Еламанова, сообщает КТК.
При этом главным подозреваемым по делу проходит другой полицейский - майор Жанибек Баймурзин. Он, по информации следствия, уже дал признательные показания.
"Мы проводим служебное расследование. Если там будет нарушение не только руководства, но и дежурного, проверяющего, ответственного, мы примем решение", - сказал Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел РК.
Напомним, Дархан Еламанов пропал 25 декабря, а спустя несколько дней его тело обнаружили в нескольких километрах от Кокшетау. Погибший был закопан в сугробе в одном нижнем белье. В последний раз его видели, когда он выходил из здания ГУВД. На подозреваемого майора вышли практически сразу – после детализации звонков. Сейчас следствие пытается установить основную причину убийства одного полицейского другим. Пока выдвигается версия: личная неприязнь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838559-7c0234bce5b9b54c44f2c6ebc900ac03
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com