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В ЮКО создана газовая техническая инспекция

11 января 2017, 09:04

Причиной трагедий с природным газом специалисты считают котлы автономного отопления.


Глава региона провел очередное селекторное заседание, на котором рассматривались вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, пишет TVK.

Начальник ДЧС области Нурболат Дербисов сообщил, что во многих многоэтажках не соблюдались требования строительных норм. В результате более 15 тысяч жителей самовольно отключились от центральной теплосети и перешли на автономное отопление. Это послужило причиной роста отравлений угарным газом.

Теперь за безопасностью жителей будет следить специально созданная газовая техническая инспекция.

Фото irecommend.ru

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