В ЮКО создана газовая техническая инспекция

Глава региона провел очередное селекторное заседание, на котором рассматривались вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций , пишет , пишет TVK





Начальник ДЧС области Нурболат Дербисов сообщил, что во многих многоэтажках не соблюдались требования строительных норм. В результате более 15 тысяч жителей самовольно отключились от центральной теплосети и перешли на автономное отопление. Это послужило причиной роста отравлений угарным газом.





Теперь за безопасностью жителей будет следить специально созданная газовая техническая инспекция.



