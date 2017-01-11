Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» информацию о его связях с Россией. Комментарий он оставил в Twitter,

«Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!» — написал Трамп.

Как отмечает Reuters, в сообщении избранного президента не указано, о каких именно новостях идет речь, однако твит он оставил сразу публикации данных о его возможных связях с Кремлем.





11 января американский ресурс BuzzFeed опубликовал отчеты бывшего агента британской разведки, которые, по информации CNN, легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. В них говорится о том, что власти России якобы в течение пяти лет оказывали поддержку Трампу и собрали на него обширный компромат, включая его встречи с проститутками.





Окружение республиканца, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело «хорошо законспирированные связи» с российским руководством.