Обама пообещал "гладкую" передачу власти Трампу
11 января 2017, 09:07
Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.
Президент США Барак Обама заявил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.
"Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.
Публика на словах "передача власти" неодобрительно загудела, но Обама призвал людей успокоиться и удостоился за это аплодисментов.
"Я обязался перед избранным президентом Трампом, что моя администрация обеспечит настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно, как президент (Джордж) Буш обеспечил это мне", — пообещал он.
Алексей Богдановский
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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