Квартира алматинки уже трижды горела из-за донерной

Устранять последствия предыдущих двух пожаров алматинка Лилия Парфеновская не торопится. Женщина рассказывает, что за несколько лет ее небольшая квартира горела уже три раза. И сейчас делать ремонт в ней просто бессмысленно.





"Никакого возмещения! Кондиционер, холодильник, и уже не говоря про вещи, шубы и все такое - все пришло в негодность", - рассказывает Лилия Парфеновская.





Не прошло и года, как квартира Лилии Васильевны вновь оказалась в огне. И снова горела та самая точка общепита, с которой женщина и еще десяток жильцов четырехэтажки борются уже не первый год. Безрезультатно. Очередной пожар вспыхнул ранним утром, и лишь чудом никто не пострадал.





По словам Лилия Парфеновской, баллоны они кинулись выносить, а пожар был с крыши, и оттуда они его тушили. Пожар уже был высоко, пламя большое. А баллоны газовые, которые не успели еще взорваться, они сбросили за угол. Они, наверное, ждут уже четвертый случай, чтобы людей уже на носилках выносить, и выбегать уже будет просто некому.





Соседи рассказывают, что последствия пожара бригады рабочих принялись ликвидировать тем же днем. За считанные часы разобрали сгоревшую кровлю и обнесли заведение высоким металлическим забором. Все происходящее людям удалось зафиксировать.





Между тем дознаватели уже озвучили предварительную причину пожара в закусочной, ею стало неисправное холодильное оборудование.





К слову, такие точки быстрого питания, встроенные в жилые и торговые дома, в стране горят уже не первый раз. И почти всегда причиной пожара становятся газовые баллоны. Неисправное оборудование едва не отправило на тот свет персонал столичной донерной . Осколки стекла и пластика ранили прохожего.





У алматинцев до сих пор свежи воспоминания о жуткой трагедии, которая произошла на одном из оживленных проспектов восемь лет назад. Тогда на воздух взлетала небольшая пристройка к четырехэтажному дому. Как выяснялось позже, в кафе взорвался газовый баллон. Пострадали 20 человек, один из посетителей погиб.