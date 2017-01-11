В Уральске на АГЗС неизвестный похитил полмиллиона тенге
11 января 2017, 09:09
Инцидент произошел 8 января.
В Уральске на АГЗС по адресу Сырыма Датова, 2/4, со стола кассира неизвестный молодой человек похитил полмиллиона тенге, сообщает портал "Мой Город".
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. В пресс-службе УВД города Уральска сообщили, что инцидент произошел 8 января около 22:30 часов.
Молодой человек 1997 года рождения был задержан сотрудниками дорожной патрульной полиции.
Фото: mgorod.kz
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