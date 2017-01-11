Кадыров рассказал о предотвращении серии резонансных преступлений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании нескольких человек в селении Цоци-Юрт (Курчалоевский район), которые готовились к проведению тяжких преступлений в республике.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «В селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы», передает телеканал передает телеканал НТВ





По словам Кадырова, в числе задержанных — член семьи уничтоженного в 2006 году «одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева».





Рамзан Кадыров: «На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта».





Кадыров также предложил главе МВД Чечни Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести самое тщательное расследование, чтобы установить всех лиц, оказывавших поддержку преступной группе.



