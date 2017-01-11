19 стран призвали запретить России участвовать во всех соревнованиях

В ответ вице-премьер РФ Виталий Мутко порекомендовал андитопинговым агентствам заниматься своими делами и анализами мочи, вместо того, чтобы смешивать спорт с политикой,

Из текста заявления NADO: «С целью защиты „чистых“ спортсменов и с новыми данными, предоставленными в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, руководящая группа NADO требует отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Лица, ответственные за поддержку государственной системы допинга в России, должны быть привлечены к ответственности. Российская антидопинговая система должна быть приведена в полное соответствие с основными положениями WADA».





Организации призвали лишить Россию проведения всех международных турниров. И принять мораторий на решения о проведении на территории РФ каких-либо новых международных соревнований.





Документ подписали антидопинговые агентства США, Канады, Германии, Франции, Японии, Польши, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Австрии и ЮАР, пишет ТАСС.





Андреа Готцман, глава антидопингового агентства ФРГ: «Такие санкции должны быть применены, пока Россия не заслужит доверия мирового сообщества, а ее допинг-система не будет соответствовать кодексу WADA».





Заявление уже прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко, посоветовавший NADO заниматься своими делами и анализировать пробы мочи, а не вмешиваться в политику, цитирует РИА Новости.





Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим заявлением стоит политика. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы находятся в компетенции Международного олимпийского комитета и международных спортивных организаций».





По словам Мутко, Россия чрезвычайно корректно себя ведет в условиях политического давления.





Виталий Мутко: «Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть слова о некой „государственной программе“, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет».





Напомним, на днях за отстранение российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году выступил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти.





После публикации второй части доклада Макларена президент РФ сообщил о наличии проблем с допингом в России, которые, впрочем, ничем не отличаются от аналогичной ситуации и в других странах. По словам президента, над решением этих проблем в России ведется работа. Владимир Путин также подчеркнул, что в РФ никогда не создавалось никакой системы поддержки допинга на государственном уровне.