Крупная авария на водопроводе в Петропавловске залила три центральные улицы

Крупная коммунальная авария произошла в Петропавловске. Горячей водой затопило три центральные улицы города – Жумабаева, Интернациональную и Пушкина.

"Мы уже определили повреждение на водоводе. Принимаем меры по отключению водовода, затем сразу начнется устранение повреждения. Как только локализуем аварию, водоснабжение будет восстановлено. Давление в домах ближайших поднимется. Не будет воды только в пяти домах. В эти дома, которые у нас отключаются, будет поставка воды организована – сегодня вечером и завтра утром. Сейчас буквально как перекроем, начнем устранять аварию", — сказал главный инженер ТОО "Кызылжар су" Сергей Визеров.

















Между тем, горожане высказывают опасения, что на несколько дней движение на оживленных центральных улицах будет парализовано.

"Сейчас эти потоки застынут, ведь на улице мороз за 20 градусов, здесь просто убийство будет. Как здесь ездить? А ведь это очень оживленные центральные улицы города", — говорит горожанин Алексей Ким.









Порыв произошел на аварийном водоводе, на котором ремонтные работы ведутся десятые сутки. Ранее жители этого района остались без воды 1 января. С тех пор бесперебойное водоснабжение так и не было налажено.

Водовод по улице Жумабаева практически новый, трубы поменяли восемь лет назад. Тогда монополисты обещали, что прослужат они порядка 50 лет.



