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Обама предрек разгром "Исламского государства"

11 января 2017, 09:37

"ИГ будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — добавил президент.


Президент США Барак Обама заявил, что за восемь лет его правления американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов", и предсказал уничтожение группировки "Исламское государство", передает РИА Новости.

"Мы убрали десятки тысяч террористов, включая (лидера "Аль-Каиды) Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их (террористов — ред.) территории", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

"ИГ будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — добавил президент.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

Фото © REUTERS/ John Gress

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