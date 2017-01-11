Обама предрек разгром "Исламского государства"

Президент США Барак Обама заявил, что за восемь лет его правления американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов", и предсказал уничтожение группировки "Исламское государство",

"Мы убрали десятки тысяч террористов, включая (лидера "Аль-Каиды) Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их (террористов — ред.) территории", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.





"ИГ будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — добавил президент.





Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.