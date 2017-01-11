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Новости за сегодня

Задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев

 

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу бюро.

Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.

 

11 января 2017, 09:09
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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