Задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу бюро.

Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.