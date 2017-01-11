Задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев
Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу бюро.
Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.
Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».
Ранее сообщалось, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.
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