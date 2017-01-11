Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Убийцу атырауского учителя физкультуры арестовали

11 января 2017, 09:44

Предполагаемый убийца - 49-летний сантехник и по совместительству сторож этой же школы.


В Атырау подозреваемый в убийстве учителя физкультуры средней школы №16 помещён в СИЗО, пишет "Ак Жайык".

Ранее сообщалось, что 5 января был обнаружен труп 57-летнего учителя физкультуры со следами насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний сантехник и по совместительству сторож этой же школы. В отношении него ведётся досудебное расследование по ст. 99 УК РК ("Убийство").

Суд №2 города Атырау удовлетворил ходатайство следователя, и в отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Подозреваемый находится в СИЗО.

Фото: 360tv.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код