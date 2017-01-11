Убийцу атырауского учителя физкультуры арестовали
11 января 2017, 09:44
Предполагаемый убийца - 49-летний сантехник и по совместительству сторож этой же школы.
В Атырау подозреваемый в убийстве учителя физкультуры средней школы №16 помещён в СИЗО, пишет "Ак Жайык".
Ранее сообщалось, что 5 января был обнаружен труп 57-летнего учителя физкультуры со следами насильственной смерти.
По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний сантехник и по совместительству сторож этой же школы. В отношении него ведётся досудебное расследование по ст. 99 УК РК ("Убийство").
Суд №2 города Атырау удовлетворил ходатайство следователя, и в отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Подозреваемый находится в СИЗО.
Фото: 360tv.ru
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