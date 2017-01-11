Застрявшие в Стамбуле казахстанцы вернулись домой
11 января 2017, 09:45
10 января с аэропортов Стамбула вылетели все запланированные рейсы в Казахстан.
Директор Департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали сообщил, что 10 января с аэропортов Стамбула вылетели все запланированные рейсы в Казахстан, передает Zakon.kz
По информации М.Игали, рейс КС870 авиакомпании Эйр Астана Стамбул - Атырау вылетел в 13:00. Рейс ТК359 авиакомпании Тюркиш Стамбул-Астана вылетел в 19:35 (120 пассажиров). Рейс PC568 авиакомпания Пегасус Стамбул - Алматы вылетел в 21:04 (95 пассажиров). Рейс КС 1350 авиакомпании Эйр Астана и ТК350 Тюркиш (объединённый рейс) Стамбул - Алматы вылетел в 21:40 (100 пассажиров). Рейс КК6774 Атлас Глобал Стамбул - Шымкент вылетел в 21:50 (90 пассажиров). Рейс КС912 авиакомпании Эйр Астана Стамбул -Алматы вылетел в 22:05 (125 пассажиров). Рейс DV812 авиакомпании СКАТ Стамбул-Актау вылетел в 00:45 (114 пассажиров).
Напомним, что из-за небывалого снегопада, который обрушился на турецкие города в прошедшие выходные, казахстанцам пришлось несколько дней ожидать возможности возвращения домой из Стамбула. Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе заседания Правительства рассказал, что из-за погодных аномалий в Турции скорректировать время вылета были вынуждены 900 казахстанцев.
Отметим, что ранее редакция публиковала полезную информацию о правах пассажиров при отмене или задержке авиарейса.
Фото: life.mosmetod.ru
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