Основные тенденции развития Европейской политики в области уголовного правосудия

Екатерина Трендафилова

Приглашенный эксперт проекта Европейского Союза

«Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане»

Говоря об основных тенденциях развития Европейской политики уголовного правосудия, необходимо также затронуть тенденции в неевропейских странах, поскольку невозможно ограничиться в этой важнейшей теме одной или несколькими странами или континентом. В настоящее время преступность в значительной степени носит транснациональный характер и, следовательно, только посредством объединенных и согласованных усилий государств можно бороться с транснациональной преступностью. Кроме того, в данном обзоре различных внутригосударственных систем продемонстрированы общие идеи и тенденции, подкрепленные универсальными правами человека и решимостью государств в разработке эффективных и действенных систем уголовного правосудия.

Так, преобладающие в современном мире идеи уголовного правосудия заложили правовые основы таких международных институтов уголовного правосудия, как МТП, МУТР, МТР, СССЛ, Европейский координационный совет по связям, Восточный Тимор и т.д.

Мы часто говорим о двух основных парадигмах в области уголовного правосудия, существующих на внутригосударственном уровне, это - гражданское право (континентальное, романо-германское) и традиции общего (англо-саксонского) права. В связи с этим, следует подчеркнуть, что ни одна система какой-либо страны не может считаться системой, демонстрирующей «чистую» версию той или иной модели. Важно отметить, что много лет назад две противоборствующие (следственная и состязательная) системы начали перенимать некоторые из особенностей друг друга. В обеих правовых традициях мы наблюдаем тенденцию заимствования друг у друга и использования передовой практики в целях улучшения своей собственной беспристрастности, эффективности и результативности. Реальность растущей преступности и ее сложный, безграничный характер предоставляют государственным законодателям убедительные аргументы для создания прагматичной и прозрачной политики в уголовных делах. Таким образом, было бы некорректно выступать за исключительный выбор одной из двух традиций: будь то континентальное или общее право.

И, наконец, не нужно «вслепую» следовать передовой практике, а затем автоматически ее «копировать и вставлять» в отечественную систему. Скорее всего, они должны быть вдумчиво и тонко вплетены отечественное законодательство в соответствии с национальными традициями, передовым национальным опытом, мнениями специалистов в области уголовного правосудия и ожиданиями граждан.

Основные тенденции:

Независимо от национальных различий в подходах и существующих нюансов исследование современных систем уголовного правосудия выделяет следующие тенденции, которых придерживается большинство законодательных органов и стран. Данными тенденциями являются:

1. Центральное место судопроизводства, а также основное право и роль суда в уголовном процессе;

2. Подготовительный характер досудебного разбирательства, ведущая роль прокурора как Dominus litis на данном этапе разбирательств, прокурорский надзор и руководящие полномочия над следственными органами;

3. Судебный контроль на этапе досудебного разбирательства в качестве фундаментальной защиты от нарушений прав человека;

4. Состязательный характер судопроизводства;

5. Беспристрастность и оперативность уголовного судопроизводства;

6. Альтернативное (упрощенное) разбирательство;

7. Обеспечение соблюдения прав человека в уголовном судопроизводстве в отношении лиц, которые привлечены к ответственности за предположительно совершенное (-ые) преступление (-я), потерпевших и свидетелей.

1. Центральное место судопроизводства, основное право и роль суда в уголовном процессе

В современных демократических правовых системах основное право и роль суда и, соответственно, центральное место судопроизводства не оспариваются. Это связано с тем, что судебная система не зависит от исполнительной и законодательной ветвей власти и, как таковая, она наделена неотъемлемыми и исключительными полномочиями (т. е. властью и обязательством) по вынесению заключения о виновности или невиновности обвиняемого. Исторически сложилось так, что судебная власть является эманацией устойчивого развития государственности и следования идее о том, что должен существовать механизм, не допускающий возможного злоупотребления властью со стороны следственных органов и (или) прокуратуры. Таким образом, в ходе развития ориентированных на права человека идей эпохи Возрождения, направленных на предотвращение нарушений прав человека, судебная система сама по себе стала успешным гарантом/хранителем/стражем/защитником прав человека.

К тому же, уголовное судопроизводство, в принципе, является публичными и осуществляется с участием сторон.

2. Подготовительный характер досудебного разбирательства, ведущая роль прокурора как Dominus litis на данном этапе разбирательств, прокурорский надзор и руководящие полномочия над следственными органами

В то время, как на протяжении последних ста лет на европейском континенте наблюдается плавный переход от следственного судопроизводства к состязательной модели функционирования, эта тенденция, в принципе, не применима к досудебному разбирательству (учитывая несколько исключений, существующих во французской системе с устаревшей фигурой следственного судьи). Характер досудебного этапа определяется как «обвинительное производство», когда прокурор должен вынести решение о преступлении, совершенном предполагаемым преступником, и подготовить дело к судебному разбирательству. Прокурор является Dominus litis, а это означает, что он является решающим звеном, «хозяином» на данном этапе. Именно прокурор является запускающей силой уголовного судопроизводства, главным обвинителем на суде, представляющим сторону государства и отвечающим за качество и успех процесса. Поэтому в большинстве европейских стран и за пределами Европы прокуратура представляет обвинителя, возглавляющего досудебное разбирательство, в силу чего работа следственных органов проводится в рамках его надзорных полномочий. По словам выдающегося немецкого ученого профессора Клауса Роксина, в отношениях «прокуратура-полиция» «прокурор является руководителем досудебного разбирательства, в то время как следователи полиции - это его руки». Поскольку бремя доказательства обвинений лежит на прокуратуре, следственные органы должны выполнять инструкции и приказы прокурора.

Досудебное разбирательство должно быть быстрым, эффективным, оперативным и, в принципе, не публичным, чтобы ни одно доказательство не было потеряно и конечная цель первого этапа - расследовать совершенное преступление и задержать предполагаемого (-ых) преступника (-ов) - была достигнута успешно и своевременно.

Такой порядок досудебного разбирательства преобладает в правовых системах современности: в Италии, Швеции, Германии, Греции, Турции, Голландии, Финляндии, Португалии, Ирландии, Японии, Словакии, а также других странах Европы и не только, где разделяют эту философию. Исключением из этой тенденции еще можно назвать Франция и, частично, Испанию, где следственному судье (-ям) (juge d’instruction) исторически и традиционно отводилась первостепенная роль. Не вдаваясь в подробный анализ аргументов против этой нераспространенной модели, стоит отметить, что остальные европейские страны отказались от указанной модели, например, в Германии в 1975 году путем реформирования УПК (Strafprozessordnung) и института следственных судей (Ermittlungsrichter). Функции последнего были ограничены только судебным контролем и разрешением на обыски, арест, содержание под стражей и все другие следственные мероприятия с соблюдением основных прав. Аналогичным трансформациям подвергся и голландский уголовный процесс в 1988 году. Следующей стала Италия с реформой своей системы уголовного правосудия в 1989 году, когда был принят новый уголовно-процессуальный кодекс. Итальянский законодатель даже внес изменения в терминологическую базу, чтобы продемонстрировать иной характер и функции судьи на этапе досудебного производства. Термин «giudice istruttore» (следственный судья) был заменен новым термином «giudice per le indagini preliminari», чьи полномочия, в основном, были связаны с защитой от нарушения прав человека.

Во Франции, за последние 15 лет, мы стали свидетелями обсуждения вопроса отказа от указанной традиции из-за ее недостатков. Испания также провела анализ и сделала первый шаг в этом направлении около 15 лет назад в отношении разбирательств с участием несовершеннолетних, когда прокурор, а не следователь, является «хозяином» (Dominus litis) на досудебном разбирательстве.

3. Судебный контроль на этапе досудебного разбирательства в качестве фундаментальной защиты от нарушений прав человека

Вне зависимости от своего центрального положения на начальном этапе уголовного процесса, прокурор не является единственным руководителем с неограниченными полномочиями. Наоборот, в каждом случае возможного посягательства на основные права или в случае ограничений со стороны соответствующих инициатив прокурора и (или) следственных органов, все это должно быть санкционировано судьей. Именно тем судьей, который не принимал участия в досудебном разбирательстве. Как это просто, но предельно ясно выразил Мэдисон еще в 1961 году: «Никто не может быть судьей своих собственных деяний».

Идея судебного контроля как ключевой гарантии защиты прав человека от нарушений уходит корнями в Великую хартию вольностей (Magna Carta Libertatum) - нормативно-правовой документ, составленный в 1215 г., и нашла отражение в ряде международных документов по защите прав человека, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) и Европейскую хартию по правам человека. Статьи 5, 6 и 8 ЕКПЧ и соответствующая судебная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) требуют разрешения от судьи на все меры, направленные на ограничение таких основных прав и свобод, как задержание, домашний арест, заключение под стражу для проведения психологического экспертизы, снятие с должности, запрет на выезд из страны, запрет приближаться к жертве, меры обеспечения гражданского иска, штраф или конфискацию имущества, а также нарушения права на частную жизнь и переписку, такие как обыски, изъятия, наблюдения и другие специальные средства разведки. Всеобъемлющие нормы, отвечающие этим универсальным мерам защиты и стандартам, присутствуют в законодательстве и юридической практике почти всех европейских государств - Великобритании, Германии, Италии, Голландии, скандинавских странах, Ирландии, Греции, Португалии, а также в странах Восточной и Центральной Европы. То же самое справедливо в отношении права и юриспруденции на Американском континенте. Тем не менее, Франция, Испания (в некоторых частях своего законодательства), а также некоторые страны бывшей Югославии возлагают судебный контроль на следственного судью, участвующего в досудебном разбирательстве - это подход, который подвергался критике в ряде решений ЕСПЧ.

В дополнение к судебному разрешению в вышеуказанных сценариях, судья, участвующий в досудебном разбирательстве, может заниматься допросом свидетелей, чьи показания могут быть недоступны в суде из-за плохого состояния здоровья или опасений, что свидетели могут изменить свои первоначальные показания в силу различных причин. Таким образом, тот факт, что свидетель был допрошен на этапе досудебного разбирательства прокурором и защитой в присутствии судьи в рамках так называемого «мини-суда», повышает доказательную ценность таких показаний, которые могли бы, соответственно, быть использованы в качестве доказательств при вынесении судебного решения. Такой допрос в рамках «мини-суда» применяется в немецком уголовно-процессуальном кодексе, болгарском законодательстве, законодательстве Италии, Франции, Нидерландов, Швеции, Португалии, Бельгии, Дании и других стран. Этот подход также согласуется со статьей 6 Европейской конвенции и соответствующей судебной практикой ЕСПЧ.

4. Состязательный характер судопроизводства

В отличие от следственного характера досудебного производства, который превалирует на первом этапе процесса, на этапе судебного разбирательства происходит существенный сдвиг в сторону состязательного процесса. За последние 140 лет большинство стран континентальной Европы отдали предпочтение модели состязательных разбирательств. Соответственно, большинство континентальных государств сделали выбор в пользу принятия элементов Английской состязательной формы судопроизводства. Некоторые примеры, которые стоит отметить: Испания предприняла меры, направленные на внедрение элементов состязательного судопроизводства, в 1868 году и 1882 году; Норвегия продвинулась в том же направлении в 1887 году; Дания последовала в 1916 году; Швеция - в 1948 году; Албания - в 1995 году; Италия приняла состязательную модель в рамках важной реформы 1989 года; Россия - в 1995 году путем принятия закона; все центральноевропейские и восточноевропейские государства; Болгария - в 1998 году; Армения так же - в 1998 году; Азербайджан - в 2000 году, и т.д. Едва ли можно привести пример перехода в противоположном направлении - от состязательного к следственному разбирательству. За пределами Европы еще в 1949 году Япония перешла к состязательному разбирательству, основанному, главным образом, на американской модели.

Независимо от этого массового движения европейских государств и стран Латинской Америки, Азии и Африки в том же направлении, во всех национальных судебных системах нет единой или в равной мере применимой модели. Скорее всего, наряду с некоторыми общими характеристиками состязательности, отраженными во всех внутригосударственных юрисдикциях, существуют особенности их реализации в различных законодательствах. Общие элементы, о которых стоит упомянуть, это: стороны и, в частности, прокурор или частный обвинитель в делах личного характера (поскольку обвинение является запускающей силой судебного разбирательства), которые должны доказать обвинительные доводы по уголовному делу, представив доказательства, а также проведя допрос и перекрестный допрос свидетелей.

Судьи вмешиваются в сбор доказательств только в тех случаях, когда это необходимо для установления истины. Судебный вклад в процесс установления фактов, таким образом, дополняет активную, ведущую роль сторон в этом отношении. На данном этапе следует отметить, что в отношении роли судей в процессе сбора доказательств отсутствует единообразие среди внутригосударственных состязательных систем. Например, вмешательство судей в системе США в предоставление доказательств сторонами, не говоря уже о том, чтобы судьи сами предоставляли дополнительные доказательства, носит скорее исключительный характер. В суде присяжных судья не может давать комментарии о надежности свидетелей или убедительности фактов, которые могут быть прикреплены к доказательствам, чтобы не оказывать давления на присяжных.

Английские судьи осуществляют более широкий контроль над судебным процессом. Они могут вмешиваться в получение доказательств какой-либо стороной, допрашивать свидетелей или комментировать их ответы. Однако, если активность судьи вызывает обеспокоенность по поводу его нейтралитета в этом деле, то, в конечном итоге, это может привести к его дисквалификации.

В Швеции судьи очень неохотно вмешиваются в процесс представления доказательств сторонами, в частности, в дела прокурора, чтобы не сложилось впечатление, будто они поддерживают сторону обвинения или становятся сообвинителями. И наоборот, если защите нужна будет помощь и (или) руководство, судьи, не колеблясь, задают уточняющие вопросы и вносят предложения. Такое поведение, указанное в последнем случае, не противоречит соответствующей судебной практике ЕСПЧ.

Участие судей в процессе установления фактов в большинстве внутригосударственных юрисдикций обусловлено конечной целью уголовного процесса - установлением истины. Это является ключевым фактором в эффективности работы судей. Они займут активную позицию и дополнят показания, представленные сторонами, если это окажется необходимым в целях раскрытия истины о фактах при вынесении решения. Данный судебный долг представляет общую концепцию итальянского закона, а также закона Дании, Болгарии и т.д. В Южной Африке долг судьи заключается в обеспечении наличия всех соответствующих и необходимых доказательств в ходе судебного разбирательства.

Размышляя о характеристиках состязательного судопроизводства и об их наличии в законодательстве европейских и других государств, следует всегда учитывать деликатный вопрос о записи досудебного разбирательства, известной также как «досье». Характерной особенностью следственного суда является то, что досье предоставляется вместе с материалами прокурора и с обвинительным заключением на стадии судебного разбирательства. При этом судебная палата получает не только обвинения, предъявляемые обвиняемому, но и запись судебного разбирательства - от начала расследования до конца всего досудебного разбирательства вместе со всеми доказательствами, собранными прокурором и следственными органами.

В ходе подлинного состязательного судопроизводства досье не предоставляется судье, который занимается рассмотрением дела. Таким образом, судебное решение будет основано исключительно на доказательствах, представленных в ходе судебного разбирательства, и не будет опираться на мнение прокуратуры, следователей и сотрудников полиции. Такое отношение воспринимается как гарантия равенства сторон и беспристрастности судебного разбирательства.

Помимо этих принципиальных соображений, не все страны, которые провозгласили свою принадлежность к состязательной модели уголовного правосудия, используют досье в суде. Хотя английские и американские судьи не получают записи о ходе досудебного разбирательства, судьи в Англии могут получать определенную информацию о доказательствах, которые обвинение намерено представить в суде. Это возможно, в частности, в суде присяжных, где вопрос о виновности определяется членами жюри. Однако это не допустимо в тех случаях, когда дело рассматривается и решение принимается самим судьей. В Италии досье передается судье, который принимает решение о том, следует ли перевести дело в суд, но тот же самый судья никогда не будет членом судебной палаты.

Другие состязательные юрисдикции не отказываются от прямого предоставления досудебных записей в судебную палату. Например, в болгарской системе приветствуется предоставление записи, хотя активная роль в предоставлении доказательств остается за сторонами разбирательства, в то время как судьи по закону могут вмешиваться только после выступления сторон.

По французской системе досье предоставляется вместе с материалами дела на стадии судебного разбирательства, обеспечивая тем самым достаточную основу для вклада французского судьи в сбор доказательств в ходе судебного разбирательства.

За пределами Европы, например, в Японии, судьи не получают досье, как их американские коллеги. Тем не менее, в отличие от последних, судьи в Японии довольно активны в процессе сбора доказательств. Они могут прервать допрос свидетелей в любое время и задать свои вопросы. Судьи в Японии самостоятельно могут вызывать свидетелей, когда это необходимо для установления истины о фактах дела.

На международном уровне, а именно, в рамках Римского статута Международного уголовного суда, запись дела сопровождает материалы дела по мере его продвижения в суде, хотя судьи, в принципе, не смотрят на доказательства, представленные в записи. Вообще, не все доказательства, собранные в ходе следствия, представляются прокурором в суде. Обвинение по своему усмотрению решает, какие доказательства будут наиболее полезны. Такие доказательства раскрывают стороне защиты перед началом судебного разбирательства. Тем не менее, имея доступ к записи о ходе досудебного разбирательства, судебная палата может выполнить свое юридическое обязательство и потребовать представления доказательств, не представленных сторонами, которые считаются необходимым для установления истины.

И наконец, в рамках состязательной системы судьи не знают о судимости обвиняемого. Только если его осудят за преступление, в котором он обвиняется, судья узнает о преступном прошлом осужденного только для целей вынесения приговора. Вынесение приговора происходит отдельно от обвинительного разбирательства по обвинительному заключению, то есть разбирательству по существу уголовного дела.

5. Беспристрастность и оперативность уголовного судопроизводства

Следующий вопрос, который крайне важен для надлежащего функционирования всех национальных и международных юрисдикций, - это темпы судопроизводства.

Принцип оперативности является основополагающим принципом беспристрастности, как интерпретируется в практике ЕСПЧ. Он является предметом многолетнего рассмотрения на национальных и международных конференциях, совещаниях и семинарах. Эти дискуссии сосредоточены на проблеме ускорения громоздких, перегруженных и затяжных разбирательств. Это требование статьи 6 (разумный стандарт времени) и статьи 5 (право обвиняемого незамедлительно предстать перед судьей и запросить суд пересмотреть его задержание в ускоренном порядке) ЕКПЧ. Разработка процедур и своевременное вынесение судебного решения по делу способствуют раскрытию правды, служат интересам обвиняемых и потерпевших, отвечают ожиданиям общества и прививают уважение к судебной власти и государству. Оперативные разбирательства, таким образом, разумно и справедливо признаны в качестве одного из основополагающих принципов уголовного правосудия в ряде таких стран, как Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Дания, Англия и Уэльс, США, Греция, Германия, Болгария, Италия, других государствах Центральной и Восточной Европы, Японии и т.д.

Правовой подход к реализации данного принципа является индивидуальным для каждой национальной системы, но идея является общей для всех, а именно -гарантировать оперативность по инициации, ведению и раскрытию уголовного дела.

Оперативность крайне важна для расследования. Затягивание следственных мероприятий отрицательно сказывается на успехе расследования преступления и судебного преследования предполагаемого (-ых) преступника (-ов). Чем больше времени уходит на организацию и проведение расследования, тем меньше перспектив сохранить все данные, необходимые для установления реальной картины преступления. Таким образом, большинство национальных законодательств обязывают досудебные органы выполнять процесс без каких-либо задержек.

Например, в Финляндии, Нидерландах, Японии, в штате Калифорния, досудебное разбирательство должно быть проведено как можно скорее в течение сроков, установленных законом.

Японское законодательство, в принципе, допускает первоначальное задержание, но обязывает прокурора и полицию выполнить свои функции в течение 23 дней и передать дело в суд. В Калифорнии прокурор должен направить дело в суд в течение двух месяцев после задержания подозреваемого. Этот период может быть продлен максимум до 6 месяцев. В Ирландии, обвинительное заключение по преступлениям, расследованным в окружном суде, должно быть направлено в суд в течение 6 месяцев. Однако в случае длительной задержки в проведении судебного разбирательства по преступлению, судья может принять решение не рассматривать дело, если, например, вследствие задержки сократилась вероятность справедливого судебного разбирательства. В Швеции судья, рассматривающий дело с содержанием под арестом, устанавливает предельный срок для передачи дела в суд. Итальянским законодательством также предусмотрен срок в 6 месяцев. Тем не менее, на этапе досудебного производства судья может продлить его после тщательного изучения обстоятельств расследования. Однако, данный период не может превышать двух лет.

Законодательство Германии предусматривает не только принцип оперативности, но и так называемый Konzentrazionprinzip, в соответствии с которым все следственные мероприятия должны проводиться в сжатые сроки. Тот же принцип закреплен в законах Греции, Шотландии, Дании и т.д.

Анализ судебной практики ЕСПЧ показывает, что большинство случаев вынесения решений против государств в Страсбурге связаны с нарушением разумных временных нормативов, гарантируемых статьями 5 и 6 ЕКПЧ. В ряде случаев Европейский суд подчеркнул, что государства должны организовать свои системы уголовного правосудия таким образом, чтобы обеспечить соблюдение разумных временных нормативов, закрепленных в Конвенции, со стороны органов государственной власти. Как подчеркнул Европейский суд, для государства неприемлемо оправдание необоснованных задержек со ссылкой на процедурные или иные недостатки своих судебных систем.

Следует отметить, что Европейский Суд в некоторых случаях выявил нарушение того же положения, в результате чего крайняя оперативность не позволила защите подготовиться к судебному разбирательству должным образом.

Существует два пути решения проблемы перегруженных судебных систем согласно соответствующим законодательным актам: увеличение числа участников производства по делу - судей, прокуроров, юридических советников защиты, следственных органов, или введение альтернатив традиционным процедурам. Анализ показывает, что бесспорно предпочтителен второй вариант, поскольку он более эффективный и менее затратный. Такие страны, как Венгрия, Норвегия, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Дания, Германия, Болгария и т.д. пришли к выводу, что невозможно и нерационально во время разбирательства проходить все стадии досудебного и судебного производства по всем видам преступлений, независимо от их тяжести.

Согласно болгарскому законодательству принцип оперативности отражается в ряде положений, в том числе и в требовании отдать приоритет тем делам, при рассмотрении которых обвиняемые находятся под стражей. Закон предусматривает запрет на задержание подозреваемого на этапе досудебного производства на срок свыше полутора лет в наиболее серьезных случаях, свыше 8 месяцев в менее серьезных случаях и только до двух месяцев в остальных случаях. По истечении этих сроков задержанный автоматически освобождается.

В конечном счете, постепенно выработался и был принят во всех внутренних системах единый подход с целью отказа от традиционной архаичной структуры судопроизводства. Не в каждом случае есть возможность придерживаться традиционного производства. Не все преступления эквивалентны; следовательно, ресурсы, затраченные на уголовное преследование и вынесение судебного решения, должны быть соразмерны тяжести преступления. Кроме того, использование тех же человеческих и финансовых ресурсов во всех делах, начиная от простой кражи и заканчивая должностными преступлениями, убийствами, отмыванием денег и т.д., приведет к разорению и остановке любой системы уголовного правосудия. Широко признается тот факт, что в отношении уголовной ответственности традиционная процедура должна быть исключением, а не правилом.

Кроме того, рост преступности требует от законодателей определения приоритетов в уголовной политике своей страны. Проблема разгрузки системы правосудия от все возрастающего объема работы рассматривалась в течение многих лет ООН, Советом Европы и специальными комиссиями по реформированию национальных систем уголовного правосудия.

6. Альтернативное (упрощенное) разбирательство

Возможные решения для перегруженной традиционной системы уголовного правосудия включают в себя следующее: декриминализация, дискреционные полномочия прокурора и полиции, а также альтернативные процедуры.

Право прокурора на отказ в возбуждении уголовного дела признается в ряде национальных систем. В США и Канаде прокурор, по всей видимости, имеет неограниченное право решать, следует ли выдавать обвинительное заключение по каждому конкретному делу. Во Франции используется аналогичный подход: если прокурор принимает решение продолжить разбирательство, судья принимает решение о дальнейшем ходе разбирательства. В Дании прокурор имеет право отказаться от выдачи обвинительного заключения, если существуют особые смягчающие обстоятельства или если выдача обвинительного заключения потребует чрезмерных усилий, времени и ресурсов.

Люксембург придерживается аналогичного правового подхода. Законодательство Германии признает принцип возможности, когда этого требуют общественные интересы, или в отношении менее серьезных правонарушений. Такие дискреционные полномочия признаются в Швеции, Англии и Уэльсе, на Кипре, в Японии, Бельгии, Греции и т.д.

В Японии более половины всех дел могут быть не доведены до суда, если нарушитель, совершивший проступок, выражает раскаяние, и при этом не нарушается дух закона. В Греции дискреционные полномочия могут быть задействованы в тех случаях, когда в интересах жертвы лучше отказаться от преследования нарушителя.

Тем не менее, наилучшие результаты могут быть получены путем внедрения альтернатив традиционному уголовному судопроизводству. Ускоренные процедуры с большим количеством различных опций введены практически во всех национальных юрисдикциях. Стоит отметить пенитенциарную систему, характерную для Германии, Италии, Франции, Финляндии, Норвегии, Греции и Японии. Хотя нормативная база каждого внутреннего законодательства имеет свои особенности в отношении решений по уголовным делам, общая для всех идея заключается в том, что прокурор наделен полномочиями использовать предписание о наказании взамен традиционной процедуры. Прокурор готовит проект предписания, содержащий краткое описание установленных фактов, их правовую характеристику, и предлагает применить к преступнику санкции в виде штрафа или лишения свободы на короткий срок. Проект предписания передается на рассмотрение судье вместе с материалами дела. Судья может одобрить проект предписания, уменьшить предложенный штраф или предложить более суровое наказание. Подозреваемый получает окончательный проект предписания о наказании по почте и, если он согласен с решением (в большинстве случаев - штрафом), то его добровольное выполнение прекращает производство по делу. Подозреваемый, однако, имеет право отклонить предложенный проект предписания, направив судье возражение. В этом случае, дело будет рассматриваться в ходе обычной процедуры.

Другой альтернативой является сделка (хорошо известна в таких странах, как Бельгия, Греция, Франция, Голландия, Турция, Люксембург, Италия, Шотландия и т.д.), при заключении которой подозреваемому предлагается заплатить штраф, после чего дело будет прекращено на этапе досудебного расследования. Этот вариант аналогичен альтернативе с предписанием о наказании с той лишь разницей, что единственно возможной санкцией является штраф и судья не участвует в процессе. Штраф будет выплачен в государственный бюджет, на благотворительные цели или жертвам. Сделка, однако, не компенсирует ущерб (если таковой имеется), возникший в результате совершения преступления. Сумма, подлежащая выплате, представляет собой наказание за преступление. Что касается ущерба, нанесенного в результате совершения преступления, то его компенсация является conditio sine quanon, другими словами, обязательным условием для заключения сделки. Наконец, следует отметить, что, в отличие от предписания о наказании, сделка прекращает уголовное дело уже на досудебном этапе без участия судьи.

Сделка о признании вины - это еще одна упрощенная процедура, к которой часто прибегают во многих внутренних системах. Около 90-95 процентов всех уголовных дел в США решаются путем заключения сделки о признании вины. В Европе эта альтернативная процедура применяется в Италии, Германии и Франции, хотя и ограничивается менее серьезными правонарушениями. В разных юрисдикциях в сделку о признании вины вносятся корректировки с учетом конкретных традиций и менталитета населения. В Европе сделка о признании вины не является калькой американской модели, где она применима ко всем преступлениям и преступникам, независимо от тяжести совершенного преступления и личных обстоятельств преступника. Конечная цель сделки о признании вины во всех национальных системах, несмотря на некоторые различия, одна - вынести судебное решение без прохождения всех этапов судебного процесса. Согласно болгарскому законодательству, например, сделка о признании вины может быть заключена после завершения расследования или во время рассмотрения судом первой инстанции, но не позднее. Заключение сделки о признании вины на каком-либо из последующих этапов судопроизводства (например, на этапе подачи апелляции или кассации) было бы лишено смысла, это привело бы к аннулированию рациональности данной процедуры и не позволило бы достичь ее основной цели, а именно, обойтись без рутинной процедуры и разгрузить систему. И, наконец, в большинстве государств процедура заключения сделки о признании вины символизирует фундаментальный принцип любой демократической правовой системы - равноправие сторон. Если подробнее, то как прокурор, так и защита могут открыть дискуссию и начать переговоры для заключения сделки. Таким образом, ответчик имеет такое же право на инициативу, как и прокурор. Другим важным элементом переговоров является то, что все последствия преступления должны быть урегулированы путём заключения окончательной сделки. Соответственно, должен быть возмещен ущерб или предоставлены гарантии его возмещения. Сделка о признании вины имеет такое же значение и последствия, как и окончательное судебное решение. Таким образом, проект сделки о признании вины должен иметь все реквизиты судебного решения для того, чтобы достичь своей конечной цели - урегулировать все последствия совершенного преступления на самом раннем этапе уголовного процесса. Если по мнению судьи сделка о признании вины между сторонами нарушает закон или оскорбляет нравственные ценности общества, судья имеет право по своему усмотрению отказаться от ее одобрения.

Заявление о признании вины является еще одним способом сократить длительность разбирательства. Это характерно для систем Англии и Уэльса, Кипра, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии и других европейских государств.

Посредничество хорошо известно и применяется в соответствии с законодательством Португалии, Испании, России, Словении, Чехии, Болгарии, Польши, Венгрии и т.д.

Ряд внутренних юрисдикций предусматривает так называемые ускоренные разбирательства, охватывающие как этапы досудебного, так и судебного разбирательства. Они проводятся в сжатые сроки в случае очевидного преступления, то есть в тех случаях, когда существует очевидная связь между преступлением и предполагаемым (-ми) правонарушителем (-ями).

Немедленные судебные разбирательства присутствуют в итальянском и болгарском законодательстве. Они похожи на ускоренные разбирательства, но требуют наличия более существенной связи между предполагаемым преступником и преступлением, так как основное доказательство уже существует (преступник должен быть пойман при совершении преступления, очевидец должен опознать его или ее, прокурор должен передать дело в суд в день его ареста).

Другой вид упрощенного разбирательства предусматривает освобождение от уголовной ответственности и применение административных санкций.

Наконец, стоит отметить интересное нововведение в болгарском Уголовно-процессуальном кодексе, которое впоследствии было также принято законодательными органами Хорватии. Эта альтернативная процедура известна как «начало судебного разбирательства по просьбе обвиняемого» и может проводиться в случае неоправданной задержки на досудебном этапе. Это процедура возникла в противовес некоторым неприемлемым практикам, включая допущенную прокуратурой и/или следственными органами умышленно или по небрежности невозможность завершить досудебное производство в течение разумного срока. В некоторых случаях (по которым ЕСПЧ несколько раз выражал неодобрение Болгарии) подозреваемые длительное время находились под подозрением из-за отсутствия должной внимательности со стороны прокурора или полиции. Например, случалось так, что за более чем пять лет лишения свободы единственным следственным мероприятием являлся проведенный один раз допрос подозреваемого. Даже в тех случаях, когда подозреваемый не был лишен свободы, на досудебном этапе человек был подвергнут ряду принудительных мер, таких как запрет на выезд из страны, снятие с должности, замораживание банковских счетов и т.д. на длительный срок. Эти события сами по себе de facto разрушали жизнь человека и его семьи. Такие злоупотребления в системе спровоцировали реформу 2003 г., которая ввела в УПК право подозреваемого инициировать судебное разбирательство по истечении определенного периода времени путем подачи заявления в суд о передаче дела на рассмотрение в рамках судебного разбирательства. Проверив сроки, предусмотренные законом, судья выдает прокурору предписание о принятии решения о том, как поступить с делом. Если в течение двух месяцев после вынесения судебного решения прокурор не предпринимает никаких действий в соответствии с законодательством, производство по делу прекращается судьей ex officio.

7. Расширение прав человека

Последняя основная тенденция в разработке политики в области уголовного правосудия заключается в укреплении постулатов, лежащих в основе универсальных документов по правам человека: Всеобщей декларации прав человека; Международного пакта о гражданских и политических правах; Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения; Конвенции о правах ребенка; Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской хартии по правам человека и т.д.

Общие минимальные стандарты процессуальных прав в уголовном судопроизводстве в Европе предназначены для обеспечения достаточной степени защиты основных прав подозреваемых и обвиняемых в странах Европейского Союза. В то же время необходимо установить надлежащий баланс между защитой таких прав, с одной стороны, и мерами, направленными на содействие расследованию и уголовному преследованию преступлений, с другой.

В связи с этим, национальные законодательные органы должны руководствоваться в своей повседневной работе некоторыми из следующих документов, введенных на европейском уровне:

В отношении обвиняемых следует придерживаться Рамочного решения о европейском ордере на арест 2002 года. Данный документ призывает все государства-члены ЕС к обеспечению уважения основных прав, в особенности, к расширению прав защиты в более конкретной форме.

Важной платформой для укрепления основных прав человека в рамках ЕС является Стокгольмская программа 2009 года и Зеленая книга по задержаниям, выпущенная в июне 2011 года. Большое значение в этом контексте имеет Дорожная карта по процедурным правам, принятая в 2009 году Советом юстиции, предлагающая поэтапное осуществление пяти законодательных мер. Сюда входит право на устный и письменный перевод право на получение информации о правах и обвинениях (письмо о правах); право на получение юридической консультации и юридической помощи до начала судебного разбирательства, в ходе судебного разбирательства и доступ к ней; право задержанных на общение с членами семьи, работодателями и консульскими представителями, специальные гарантии для подозреваемых и обвиняемых лиц, входящих в уязвимые группы.

Европейская комиссия работает над реализацией Дорожной карты совместно с Советом и Европейским парламентом. На сегодняшний день в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особое значение следует придавать следующим директивам:

- DIR 2010/64/EU по вопросам устного и письменного перевода (необходимых документов);

- DIR/2012/13/ЕС о праве на получение информации в ходе уголовного производства;

- Директива DIR/2013/48/ЕС - новая директива, принятая в октябре 2013 года, которая направлена на обеспечение соблюдения на всей территории ЕС минимальных стандартов в отношении права на получение помощи адвоката в ходе уголовного судопроизводства, а также в разбирательствах по Европейскому ордеру на арест; на право человека информировать третью сторону о лишении свободы, а также общаться с третьими лицами и с консульскими представителями в период лишения свободы.

В ноябре 2013 года Европейская комиссия представила пакет предложений по дальнейшему укреплению процессуальных гарантий для граждан в уголовном судопроизводстве. Цель данных предложений по презумпции невиновности и праву присутствовать на суде, по специальным гарантиям для детей, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, а также по предварительной правовой помощи - гарантировать право на справедливое судебное разбирательство для всех граждан на территории Европейского союза. Эти предложения сопровождаются информационным сообщением и двумя рекомендациями по гарантиям для уязвимых лиц, подозреваемых или обвиняемых в уголовном процессе, а также по праву на получение юридической помощи в уголовном судопроизводстве.

Что касается жертв, Европейская комиссия обозначила в качестве приоритета оказание поддержки жертвам и предпринимает шаги для обеспечения выявления и удовлетворения потребностей жертв. По мнению Комиссии, крайне важно не только бороться с преступностью и проводить ее профилактику, но и должным образом поддерживать и защищать лиц, ставших жертвами преступления, посредством принятия следующих мер:

- признание лиц потерпевшими и обеспечение уважительного отношения к ним;

- защита жертв от запугивания, мести и нанесения какого-либо другого вреда обвиняемыми или подозреваемыми лицами, а также от вреда, наносимого в ходе уголовного расследования и судебного разбирательства, например, недопущение повторных допросов потерпевшего;

- оказание жертвам поддержки, в том числе оказание немедленной помощи после преступления, оказание длительной физической и психологической помощи вместе с практической помощью в ходе судебного разбирательства, чтобы помочь жертвам разобраться и принять участие в процессе, а также уменьшить их страдания;

- обеспечение доступа жертв к правосудию и информации, касающейся предоставленных им прав, чтобы обеспечить предоставление информации таким образом (как лингвистической, так и юридической), который гарантирует правильное понимание ими; в случае необходимости предоставление жертвам дополнительной информации и предоставление им права на участие в разбирательстве;

- компенсация потерпевшим посредством возмещения финансовых убытков за счет государства или преступника, путем посредничества или в иной форме восстановительного правосудия, которая позволит потерпевшим встретиться с обвиняемым с целью достижения добровольного соглашения между потерпевшим и правонарушителем о способах возмещения нанесенного вреда.

Европейский союз принимает ряд мер по данной политике и приоритетам в отношении статуса потерпевшего.

- Рамочное решение Совета о статусе потерпевших в уголовном судопроизводстве с 2001 года. Данный документ определяет основные права жертв преступлений в рамках ЕС.

- В 2011 году Европейская комиссия выдвинула законодательный пакет для укрепления правовой базы в области прав потерпевших, включая предложение об обязательной и имеющей законную силу директиве, устанавливающей минимальные стандарты по обеспечению прав, поддержки и защиты жертв преступлений.

- Директивой 2012/29/EU установлены минимальные стандарты по правам на получение доступа к информации, поддержки, защиты и основных процессуальных прав в рамках уголовного судопроизводства. Данная Директива имеет большее значение по сравнению с существующей нормативно-правовой базой, так как она предусматривает более конкретные и всеобъемлющие права потерпевших и более четкие обязательства для государств-членов. В соответствии с директивой членам семьи дано более широкое определение, в которое входят не состоящие в браке интимные партнеры. Члены семьи погибших жертв также определяются как жертвы и могут пользоваться всеми правами, предусмотренными данной Директивой. Члены семьи выживших жертв имеют право на поддержку и защиту.

Жертвы имеют право на получение различной информации по первому обращению в соответствующие органы. Помимо исключительных случаев, когда может быть оказано негативное влияние на процесс рассмотрения дела, потерпевшие должны получать информацию о ходе своего дела, в том числе о решении завершить расследование или уголовное дело, об окончательном решении (в том числе о причинах таких решений), а также информацию о времени и месте судебного разбирательства (если дело передано в суд) и характере уголовных обвинений, выдвигаемых против преступника. Право жертв на получение информации должно быть реализуемым и понятным. Соответственно, все общение с потерпевшими должно быть организовано таким образом, чтобы они понимали характер и содержание предоставляемой информации. Директива уделяет особое внимание общению с детьми с учетом их интересов.

В случаях, когда потерпевшим может грозить опасность, если человек, привлеченный к ответственности или осужденный за совершение преступления освобождается, может быть принято решение об уведомлении потерпевшего, при необходимости.

В ходе уголовного судопроизводства, в котором потерпевшие принимают активное участие, они имеют право на обеспечение устного и письменного перевода, необходимых для их участия. Необходимо обеспечить соблюдение права потерпевших быть заслушанными в ходе судебного разбирательства, а также предоставить доказательства. Потерпевшие могут оспорить решение об отказе в обеспечении устного и письменного перевода. Все потерпевшие получат перевод документов, подтверждающих их жалобы.

Кроме того, потерпевшие имеют право на получение информации о решении соответствующих органов не продолжать судебное преследование правонарушителя, а также имеют право на пересмотр такого решения. Будет проводиться индивидуальная оценка всех потерпевших с целью определения их подверженности вторичной или повторной виктимизации или запугиванию в ходе уголовного процесса.

Потерпевшим должна быть гарантирована поддержка, включая право на получение юридической консультации и юридической помощи, в особенности тем потерпевшим, которые выступают в качестве одной из сторон в уголовном процессе.

Особое внимание необходимо уделить потерпевшим с особыми потребностями таким, как жертвы сексуального насилия, жертвы насилия по признаку пола, жертвы насилия в близких отношениях, в том числе необходимо обеспечить, чтобы соответствующие органы проводили допрос потерпевших лишь в таком объеме, в каком это необходимо для целей уголовного судопроизводства для предотвращения вторичной виктимизации.

Защита всех жертв усиливается. Необходимо обеспечить неприкосновенность личной жизни потерпевших и членов их семей, а также не допускать контактов с правонарушителем.

У жертв, которые желают принять участие в процессе восстановительного правосудия (называемое посредничеством в Рамочном решении), должен быть доступ к безопасным и качественным услугам в рамках восстановительного правосудия.

Выводы

В заключение хочется отметить два момента, заслуживающих особого внимания. Во-первых, комплексный характер процесса уголовного правосудия предполагает всеобъемлющий подход со стороны законодательного органа при рассмотрении и внедрении инноваций, изменений или усовершенствований системы. С другой стороны, принимать законодательные инициативы, отделенные от общей массы соответствующих вопросов в области уголовного правосудия, было бы не только неправильно - это бы не позволило достичь нужных результатов. Во-вторых, реформа не должна рассматриваться как принятая раз и навсегда мера. В отличие от других правовых областей, таких как нотариальное право, наследственное право и т.д., в области уголовного права и судопроизводства нельзя предвидеть или гарантировать то, что соответствующее законодательство будет оставаться неизменным в течение длительного периода времени. Явление преступности ввиду его изобретательности и непредсказуемости требует осуществления непрерывного мониторинга новых событий и принятия неотложных мер, чтобы государство не оказалось слабым или беспомощным в борьбе с новыми формами преступности.