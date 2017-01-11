Всемирный банк снизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017 год

В опубликованном во вторник, 10 января, докладе Всемирного банка отмечено, что после низких показателей роста, характеризовавших прошлый посткризисный год, в 2017 году прогнозируется некоторое ускорение темпов роста мировой экономики – до 2,7 процента – в условиях ослабления факторов, препятствующих экономической активности в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах – экспортерах биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в странах с развивающимся рынком и развивающихся странах –импортерах биржевых товаров, сообщает Zakon.kz





В 2017 году ожидается незначительное повышение роста в странах с развитой экономикой – до 1,8 процента, – указывается в январском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики». Фискальное стимулирование в ведущих странах, особенно в Соединенных Штатах, может повысить темпы экономического роста сверх прогнозируемых на страновом и глобальном уровнях, хотя этому может препятствовать усиление протекционизма в торговле. Рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в целом, должен повыситься с 3,4 процента в 2016 году до 4,2 процента в текущем году в условиях умеренного роста цен на биржевые товары.





Однако данный прогноз омрачается наличием неопределенности в отношении направленности политики в ведущих странах. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода.





«После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики, радует появление признаков улучшения экономических перспектив, – заявил Президент Всемирного банка Джим Ён Ким . – Сейчас нужно воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности».





В докладе анализируется недавнее тревожное замедление роста инвестиций в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, на долю которых приходится треть мирового ВВП и около трех четвертей мирового населения и бедного населения мира. Рост инвестиций снизился, в среднем, с 10 процентов в 2010 году до 3,4 процента в 2015 году и, вероятно, снизился еще на половину процентного пункта в прошлом году.





Замедление роста инвестиций отчасти связано с их коррекцией в сравнении с высокими докризисными уровнями, но оно вызвано также препятствующими росту факторами, с которыми столкнулись страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, включая низкие цены на нефть (для стран-экспортеров нефти), замедление притока прямых иностранных инвестиций (для стран-импортеров биржевых товаров), а также, в более широком плане, бремя частной задолженности и политические риски.





«Мы можем помочь правительствам в создании для частного сектора более широких возможностей для осуществления инвестиций, гарантирующих возможность подсоединения создаваемого нового капитала к инфраструктуре глобальных взаимосвязей, – заявил главный экономист Всемирного банка Пол Роумер. – Если не будут построены новые улицы, то частный сектор не будет мотивирован инвестировать средства в физический капитал новых зданий. А при отсутствии новых рабочих помещений, связанных с новыми жилыми площадями, миллиарды людей, желающих присоединиться к современной экономике, потеряют возможность инвестировать средства в развитие человеческого капитала, которое становится возможным благодаря обучению на рабочем месте».





Рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах-экспортерах биржевых товаров, как ожидается, составит 2,3 процента в 2017 году, после практически незаметного роста (0,3 процента) в 2016 году, в условиях постепенного восстановления цен на биржевые товары и возобновления роста после спада в России и Бразилии.





В отличие от этого, рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, являющихся импортерами биржевых товаров, должен составить 5,6 процента в текущем году. Согласно прогнозам, в Китае будет продолжаться упорядоченное замедление роста до уровня 6,5 процента. В то же время, общие перспективы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран будут омрачаться низкими показателями международной торговли, пониженным уровнем инвестиций и слабым ростом производительности труда.





Среди стран с развитой экономикой, в Соединенных Штатах ожидается повышение роста до 2,2 процента в условиях, когда вслед за слабым 2016 годом начнут набирать обороты рост промышленного производства и рост инвестиций. В докладе рассматриваются возможные внешние последствия предлагаемого фискального стимулирования и других инициатив в области экономической политики Соединенных Штатов для мировой экономики.





«Из-за несоразмерно большой роли Соединенных Штатов в мировой экономике изменения в направленности их экономической политики могут иметь глобальные последствия. Бóльшая ориентация на рост расходов в бюджетной политике США может привести к ускорению роста в Соединенных Штатах и ​​за рубежом в ближайшей перспективе, однако эти достижения могут быть обращены вспять изменениями в торговой политике и политике в других областях, – отметил директор Департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе. Возросшая неопределенность в отношении экономической политики в ведущих странах также может оказывать сдерживающее воздействие на рост мировой экономики».