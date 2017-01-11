Политическое обращение Президента Казахстана представили на дебатах Совета Безопасности ООН

10 января 2017 года Казахстан впервые в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН принял участие в его открытых дебатах на тему «Предотвращение конфликтов и сохранение мира», в рамках которых Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов представил Политическое обращение Президента Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

В мероприятии в Нью-Йорке приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы внешнеполитических ведомств и заместители министров иностранных дел Италии, Латвии, Нидерландов, Польши, Франции, Украины, Швеции, Эфиопии, Великобритании и Японии, постоянные представители при ООН России, Китая, США и других государств-членов ООН.

Члены Совбеза и представители широкого круга стран ООН в ходе дебатов заявили о своих национальных приоритетах в сферах предотвращения конфликтов и сохранения мира, а также выразили поддержку работе нового Генсека по этим приоритетным направлениям деятельности всемирной организации.

В ходе дебатов Министр иностранных дел Казахстана озвучил Политическое обращение Главы государства по случаю начала полномочий Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности на период 2017-2018 годы.

К. Абдрахманов подчеркнул, что данное Обращение основано на принципах Манифеста Главы государства «Мир. XXI век» от 31 марта 2016 г. и творчески его развивает. Как известно, представленный на полях IV Саммита по ядерной безопасности программный документ Президента Н. Назарбаева акцентирует внимание на необходимости объединения усилий и сотрудничества в деле укрепления международного мира и безопасности и имеющего целью построение к 100-летнему юбилею ООН мира без ядерного оружия, а также избавление планеты от войн и конфликтов при обеспечении неразрывной связи между миром, безопасностью и развитием.

Как отмечено в обращении, «Казахстан в Совете будет работать по всей его повестке объективно и непредвзято, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления мира и безопасности». По словам Н. Назарбаева, Астана намерена «сотрудничать со всеми членами Совета Безопасности на равноправной основе, способствовать достижению компромисса и формированию консенсуса в целях укрепления международного мира и безопасности».

В этой связи в обращении были выделены приоритеты работы Казахстана в качестве непостоянного члена СБ ООН. В их числе - приближение мира без ядерного оружия, предотвращение угрозы глобальной войны, содействие миру в Афганистане и формирование региональной зоны мира в Центральной Азии, разработка Астанинского кодекса поведения при антитеррористических операциях в рамках усилий по созданию Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, содействие мирному и стабильному развитию Африки, продвижение Целей устойчивого развития ООН и неразрывности связи между миром, безопасностью и развитием, адаптация ООН к требованиям XXI века и согласование механизма регулярных встреч государств-членов СБ на уровне глав государств и правительств с целью укрепления коллективной политической воли для решения глобальных проблем.

Как подчеркнул в своем обращении Глава государства, «Казахстан настроен работать в Совете со всеми странами-членами по указанным приоритетным направлениям открыто, объективно и без политической конъюнктуры, ответственно, взвешенно и конструктивно».

В этой связи в документе отмечается, что «Казахстан рассчитывает на поддержку со стороны партнеров своих инициатив по достижению важной цели - сделать мир в ХХI веке безопасным, справедливым и процветающим».

Казахстанская сторона также обратила внимание участников дебатов на значение совместных усилий в превентивной дипломатии, продвижении и укреплении мер доверия, нераспространении оружия массового уничтожения, урегулировании конфликтов и противодействии международному терроризму. Еще раз была подтверждена готовность руководства Казахстана по предоставлению площадки для переговоров в Астане по установлению мира в Сирии.

Обращение Президента Казахстана получило высокую оценку участников заседания. Кроме того, было принято решение о его регистрации в качестве официального документа СБ ООН.

В ходе визита в Нью-Йорке также состоялась встреча Министра К. Абдрахманова с Генсеком ООН А. Гуттеришем, на которой обсуждены актуальные вопросы программы членства Астаны в Совете Безопасности и многогранная повестка сотрудничества Казахстана и ООН, включая достижение Целей устойчивого развития.