Особо впечатлительным не смотреть: В Алматы встреча бывших супругов закончилось убийством
11 января 2017, 10:11
Женщина убила своего бывшего.
В Алматы по ул.Биянху в мкр."Заря Востока" накануне произошло непреднамеренное убийство. Женщина, обороняясь от пьяного экс - супруга, убила его кухонным ножом, передает корреспондент Zakon.kz
Как выяснилось, изрядно выпив, мужчина решил навестить свою бывшую жену, в ходе встречи у них завязалась привычная ссора и драка. В какой-то момент женщина, не выдержав побоев, схватилась за нож и ударом в сердце отправила экс-супруга на тот свет.
А уже после, находясь в шоковом состоянии она не могла поверить, что совершила убийство и просила вызвать "скорую", не осознавая, что уже поздно.
Соседи рассказали, что бывшие супруги являются квартирантами.
16+, особо впечатлительным не смотреть.
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