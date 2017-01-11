Особо впечатлительным не смотреть: В Алматы встреча бывших супругов закончилось убийством

В Алматы по ул.Биянху в мкр."Заря Востока" накануне произошло непреднамеренное убийство. Женщина, обороняясь от пьяного экс - супруга, убила его кухонным ножом , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как выяснилось, изрядно выпив, мужчина решил навестить свою бывшую жену, в ходе встречи у них завязалась привычная ссора и драка. В какой-то момент женщина, не выдержав побоев, схватилась за нож и ударом в сердце отправила экс-супруга на тот свет.





А уже после, находясь в шоковом состоянии она не могла поверить, что совершила убийство и просила вызвать "скорую", не осознавая, что уже поздно.





Соседи рассказали, что бывшие супруги являются квартирантами.





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