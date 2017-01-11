В Астане оштрафовали 4 владельцев кафе за бездействие при правонарушениях в их заведениях
11 января 2017, 10:27
Суд постановил взыскать с нарушителей штраф в размере по 10 МРП (22690 тенге) с каждого.
В Специализированном межрайонном административном суде Астаны 10 января были рассмотрены административные дела в отношении 4 индивидуальных предпринимателей столичных кафе и руководителя магазина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД.
Как поясняется, предприниматели были оштрафованы по статье 479 КоАП РК «Несообщение о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения». Суд постановил взыскать с нарушителей штраф в размере по 10 МРП (22690 тенге) с каждого.
«Сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г. Астаны на постоянной основе проводится анализ преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в том числе правонарушений совершенных в увеселительных заведениях», - говорится в сообщении.
Так, в адрес наиболее криминогенных увеселительных заведений направляются представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений.
При этом указывается, что за несвоевременное предоставление ответов о рассмотрении представлений ОВД согласно требованиям статьи 479 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
«Несообщение о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения» усматривается административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838583-b0e0811aabfe84ca7950c23ccb8fcbe6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com