В Астане оштрафовали 4 владельцев кафе за бездействие при правонарушениях в их заведениях

Суд постановил взыскать с нарушителей штраф в размере по 10 МРП (22690 тенге) с каждого.

В Специализированном межрайонном административном суде Астаны 10 января были рассмотрены административные дела в отношении 4 индивидуальных предпринимателей столичных кафе и руководителя магазина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД.





Как поясняется, предприниматели были оштрафованы по статье 479 КоАП РК «Несообщение о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения». Суд постановил взыскать с нарушителей штраф в размере по 10 МРП (22690 тенге) с каждого.





«Сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г. Астаны на постоянной основе проводится анализ преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в том числе правонарушений совершенных в увеселительных заведениях», - говорится в сообщении.





Так, в адрес наиболее криминогенных увеселительных заведений направляются представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений.





При этом указывается, что за несвоевременное предоставление ответов о рассмотрении представлений ОВД согласно требованиям статьи 479 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях

«Несообщение о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения» усматривается административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП.



