Задержаны 16 авиарейсов в аэропорту Алматы
11 января 2017, 10:30
Отменены: ZXA529/530 Алматы-Урджар-Алматы, КС953/954 Алматы-Астана-Алматы.
По состоянию 10/01-11/01 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны 16 авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных:
1. KC971 Алматы-Шымкент (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
2. КС851 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
3. КС127 Алматы-Ташкент (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
4. КС621 Алматы-Астана-Франкфурт (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
5. IQ381 Алматы-Кызылорда (позднее прибытие самолета) Казак Эйр
6. КС857 Алматы-Актау (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
7. КС985 Алматы-Кызылорда (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
8. КС995 Алматы-Астана (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
9. КС991 Алматы-Астана (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
10. КС987 Алматы-Урумчи (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
11. КС887 Алматы-Пекин (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
12. LH649 Алматы-Астана-Франкфурт (позднее прибытие самолета) Люфтганза
13. PC659 за 09/01 Алматы-Стамбул (позднее прибытие самолета) Пегасус Эйрлайнз
14. Z9 2105 Алматы-Атырау (неисправность самолета) Бек Эйр
15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Чао Международные авиалиний Украины
16. SU1947 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
Отмененных : ZXA529/530 Алматы-Урджар-Алматы, КС953/954 Алматы-Астана-Алматы
В настоящий момент в а/п Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 2400 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет
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