В Павлодарской области на полицейского напал мужчина с топором

Полицейский применил приемы самбо и усмирил разбушевавшегося хулигана и доставил в отдел полиции.

В ходе бытового насилия мужчина с топором напал на полицейского, нанес удар топором по стеклу водительской двери служебного авто, и повредил плечевой сустав полицейского, сообщает сообщает Zakon.kz





История началась с того, что на сотовый телефон участкового инспектора полиции МПС Железинского района Сарымова Серика, позвонила несовершеннолетняя жительница села Жана-Жулдыз с просьбой о помощи, сообщив о драке в их доме.





Приехав на вызов, участковый инспектор полиции застал дома двух мужчин, скандаливших между собой. Умело, используя знания психологии, полицейский словами попытался погасить разгорающийся конфликт однако ему это не удалось. Хозяин дома – 53-летний сельчанин схватил топор и стал угрожать убийством сотруднику полиции и своей семье.

С целью предотвращения противоправных действий дебошира, участковый инспектор полиции решил применить спецсредства, которые находились в служебной автомашине.





Вслед за ним на улицу выбежал агрессивный хозяин дома и нанес удар топором по стеклу водительской двери служебной автомашины, второй удар пришелся на левый плечевой сустав полицейского.





Но полицейский не растерялся, превозмогая боль, применил приемы самбо и усмирил разбушевавшегося хулигана, а затем доставил его в отдел полиции.





"В отношении подозреваемого мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, оформлен материал не только за семейно-бытовой конфликт, но и расследуется уголовное дело по статье 380 ч.1 УК РК – применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в ДВД Павлодарской области.





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