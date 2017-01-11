Спектакль "Собор Парижской Богоматери" смогут увидеть столичные зрители

Во французском стиле в Казахстане и в России.

«Собор Парижской Богоматери» французского композитора Мориса Жарра 15 и 18 января смогут увидеть столичные зрители на сцене Большого зала «Астана Опера». Несколько позже – 1 и 2 февраля – легендарный спектакль в исполнении балетной труппы «Астана Опера» пройдет на новой сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) , сообщает пресс-служба театра "Астана Опера".





«Астана Опера» стал частым гостем в городе на Неве. И уже символично, что первые в 2017 году гастроли пройдут именно здесь.





- Наша балетная труппа выступала на сцене Мариинского театра с Гала-балетом, теперь мы везем большой, сложный спектакль – это накладывает ответственность. Есть приятное волнение в предвкушении поездки. Надеемся получить заряд хорошей энергии вначале на родной сцене и ждем, что казахстанская публика с теплотой проводит нас. Премьерный спектакль имел большой успех, однако, зрелость балету дает постоянная работа над ним. С каждым выходом на сцену мы ищем и вносим что-то новое, вынашиваем интересные идеи, как сделать роль лучше, прочувствовать ее глубже. Что касается моей партии Эсмеральды, то я неустанно тружусь над эмоциональным образом героини, - рассказала ведущая солистка «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева.









Петербургская публика увидит «Собор Парижской Богоматери» в постановке Ролана Пети, которую он осуществил в 1965 году вместе с такими же знаменитостями, как и сам: это сверхмодный кутюрье Ив Сен-Лоран, композитор-авангардист Морис Жарр и известный художник театра и кино Рене Аллио. Объединив усилия, они создали одну из самых модных постановок своего времени в модном тогда минималистическом стиле.





В спектаклях задействованы два состава. Партию Квазимодо исполнят Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков и обладатель Гран-при многочисленных международных конкурсов Бахтияр Адамжан. В роли Эсмеральды – Заслуженные деятели Казахстана Мадина Басбаева и Айгерим Бекетаева. Феб – лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Олжас Тарланов. Клод Фролло – лауреаты международных конкурсов Серик Накыспеков, Газиз Рыскулов.



