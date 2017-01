Обама, едва сдерживая слезы, поблагодарил супругу Мишель за поддержку

"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться и тобой гордилась вся страна", — сказал Обама, выступая в Чикаго. Он завершит свою работу на посту президента США 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп.

Говоря о супруге, Обама едва сдерживал слезы, она же держалась очень спокойно.

"Последние 25 лет ты была моей женой, матерью моих детей, но главное, моим другом", — сказал Обама.

.@POTUS tells @FLOTUS: “You made the White House a place that belongs to everybody…you have made me proud.” https://t.co/GJ3ziC2Q2U