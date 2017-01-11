Спасатели ВКО эвакуируют людей с трасс
11 января 2017, 10:40
По предварительной информации в заносе находится порядка 30 автомобилей.
В настоящее время в Жарминском районе на трассе «Калбатау-Усть-Каменогорск» идет эвакуация людей. По предварительной информации в заносе находится порядка 30 автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Отметим, что с вечера дорожными службами из-за метели и нулевой видимости участок «Чарск-Бакырчик» был закрыт. Ночью, оказавшиеся на данном отрезке дороги люди обратились за помощью к спасателям. Со стороны Чарска выезд осуществили сотрудники ПЧ-55. На «Маршах» из города Усть-Каменогорска выехали спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда. Движение затрудняет сильный ветер, переметы и плохая видимость.
Тем временем, под утро пожарные «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» с трассы «Абай-Семей» на высокопроходимой технике эвакуировали 15 человек. 8 легковых автомобилей не смогли справиться со снежной стихией. В результате спасательной операции никто не пострадал.
В Тарбагатайском районе пожарные помогли 2 гражданам. На дороге «Караганда-Богас» у них сломался автомобиль. Людей довезли до села Аксуат.
На 9 утра дороги в двух направлениях по-прежнему остаются закрытыми: «Чарск-Бакырчик» и «Воскресеновка–Петропавловка-Шелехова-Бель-Агаш-Дмитриевка».
Фото: Новости N
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