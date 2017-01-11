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Новости за сегодня

В Алматы в результате пожара погибла женщина

 

В Алматы горела квартира в 4-х этажном жилом доме по адресу Ауэзовский район, 3 мкр. дом 11, кв 27, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В ходе тушения и разведки пожара звеном газодымозащитников в ванной был обнаружен труп женщины с травмой головы хозяйки квартиры 1966 г.р.

Эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. С помощью трехколенной лестницы огнеборцы спасли 2 человек. Один из которого гражданин 1983 г.р. госпитализирован в алкогольном состоянии в БСНП в отделение токсикологии, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Площадь пожара составила 35 кв.м.

Причины пожара уточняются.

 

11 января 2017, 10:37
Источник, интернет-ресурс: КЧС МВД РК, МЧС РК (http://emer.gov.kz)

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