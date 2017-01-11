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В Алматинской области ввели ограничения движения автотранспорта

11 января 2017, 10:52

Ограничения ввели из-за метели, ограничения видимости.


Сегодня, 11 января в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Ограничения движения действует на участках: «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык; «Сарыозек-Коктал» км. 40-80, участок от с.Когалы до с.Басши.

В настоящее время на указанных участках сосредоточено 7 единиц дорожно-эксплуатационной техники для зимнего содержания и работники областного филиала РГП «Казахавтодор».

Фото: ГТРК Новосибирск

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