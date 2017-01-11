Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Актау на побережье нашли мертвых лебедей

11 января 2017, 10:56

От чего умерли птицы пока неизвестно.


На набережной в 14 микрорайоне в Актау были замечены мертвые лебеди. Найти мертвых птиц не составило большого труда, фотографии с ними очевидцы отправляют в СМИ, передает портал "Тумба".

Ранее сообщалось о том, что птицы едят мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Этот вопрос поднимался еще в 2014 году, актуален он и по сей день. Мусора на набережной меньше не стало.

На фотографиях вино, что один из мертвых лебедей лежит на камне близ берега, в то время как второй находится прямо в воде довольно далеко от берега. От чего умерли птицы пока неизвестно.




Фото: tumba.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код