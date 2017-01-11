В Актау на побережье нашли мертвых лебедей
11 января 2017, 10:56
От чего умерли птицы пока неизвестно.
На набережной в 14 микрорайоне в Актау были замечены мертвые лебеди. Найти мертвых птиц не составило большого труда, фотографии с ними очевидцы отправляют в СМИ, передает портал "Тумба".
Ранее сообщалось о том, что птицы едят мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Этот вопрос поднимался еще в 2014 году, актуален он и по сей день. Мусора на набережной меньше не стало.
На фотографиях вино, что один из мертвых лебедей лежит на камне близ берега, в то время как второй находится прямо в воде довольно далеко от берега. От чего умерли птицы пока неизвестно.
Фото: tumba.kz
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