В Актау на побережье нашли мертвых лебедей

На набережной в 14 микрорайоне в Актау были замечены мертвые лебеди. Найти мертвых птиц не составило большого труда, фотографии с ними очевидцы отправляют в СМИ , передает , передает портал "Тумба"





Ранее сообщалось о том, что птицы едят мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Этот вопрос поднимался еще в 2014 году, актуален он и по сей день. Мусора на набережной меньше не стало.





На фотографиях вино, что один из мертвых лебедей лежит на камне близ берега, в то время как второй находится прямо в воде довольно далеко от берега. От чего умерли птицы пока неизвестно.







