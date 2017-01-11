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Обжорство после попойки получило научное объяснение

11 января 2017, 10:59

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Communications.


Британские ученые нашли причину резкого усиления аппетита, вплоть до обжорства, после продолжительного употребления алкоголя (попойки), передает Lenta.ru.

В проведенном тесте, получившим название «алкогольные выходные», мышам в течение трех дней давались порции, эквивалентные 18 стандартным единицам алкоголя (примерно две бутылки вина, или 180 грамм чистого спирта). Одновременно с этим специалисты заметили резкое увеличение у этих грызунов, по сравнению с контрольной группой животных, аппетита.

Причину этого ученые увидели в усилении производства в головном мозге AgRP — нейропептида, являющегося сильным стимулятором аппетита. Подавление связанного с AgRP одноименного нейрона, между тем привело не только к сокращению потребления пищи, но и к уменьшению потребления алкоголя.

Работа специалистов позволила отследить основные нервные механизмы, лежащие в основе пищевого поведения животных после употребления алкоголя.

Ранее ученым было известно, что потребление алкоголя связано с перееданием, однако причины этого были не ясны, прежде все из-за того, что спиртные напитки как правило достаточно калорийны для того, чтобы подавить аппетит.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

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