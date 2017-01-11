Представители НБРК обсудили с экспертами финансового рынка прогнозы основных макроэкономических показателей

В Национальном Банке состоялась очередная встреча с представителями экспертного сообщества Казахстана. В ходе данного мероприятия были затронуты ключевые вопросы денежно кредитной политики Национального Банка, озвучены прогнозы по основным макроэкономическим показателям, решения финансового регулятора по базовой ставке и др.

Представители Национального Банка подчеркнули, что каждое решение по базовой ставке является взвешенным, обоснованным с точки зрения текущего уровня развития экономики страны.

Директор Департамента исследований и статистики НБРК Виталий Тутушкин пояснил экспертам решение регулятора по сохранению базовой ставки на уровне 12%. «Макроэкономический фон, в условиях которого принималось решение по базовой ставке, был благоприятным. Краткосрочный экономический индикатор, характеризующий тенденции развития базовых отраслей, растет 6 месяцев подряд и в ноябре 2016 года вырос на 2,7% в годовом выражении. За 11 месяцев 2016 года рост данного показателя с накопленным итогом составил 0,5% в годовом выражении, что подтверждает выход из зоны падения, наблюдавшегося в первой половине года», - отметил он.

Представители НБРК рассказали, что в целом в 2016 году инфляционные процессы формировались в условиях отмены государственного регулирования цен на отдельные товары, более высокого уровня цен в соседних странах, повышения цен на отдельные товары на мировых рынках. По словам В. Тутушкина, в 1 квартале 2017 года влияние данных факторов на инфляционные процессы будет снижаться, и годовая инфляция вернется в рамки прогнозного коридора, установленного на 2017 год (6 8%). «К тому же результаты опросов населения по оценке инфляционных ожиданий подтверждают возможность достижения цели по инфляции в 1 квартале текущего года. Инфляционные ожидания населения снижаются», - проинформировал В. Тутушкин.

Он добавил, что «при сохранении текущих условий на товарных и валютных рынках, по прогнозам Национального Банка, уровень годовой инфляции в 2017 году не продемонстрирует значительного снижения, но при этом будет находиться внутри целевого коридора 6 - 8% ». «Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной. Ежедневные колебания курса характеризовались умеренной волатильностью », - продолжила директор Департамента монетарных операций НБРК Алия Молдабекова. Она также рассказала о ситуации с тенговой ликвидностью в стране, которая учитывалась при принятии решения по базовой ставке. По словам А. Молдабековой, на рынке сохраняется избыточная тенговая ликвидность. Для предупреждения наступления кризисных явлений и недопущения усиления инфляционного давления Национальный Банк изымает ее, выпуская краткосрочные ноты, сообщила она.

Отметим, что практику проведения встреч с экспертным сообществом Казахстана Национальный Банк РК ввел в 2016 году. Данное мероприятие проводится на регулярной основе в рамках политики активных коммуникаций финансового регулятора с рынком и общественностью.