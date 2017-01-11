В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек
11 января 2017, 11:05
Ведется расследование двойного убийства.
Неизвестный зарезал двух человек в торговом центре в пригороде Вашингтона, преступника ищут, сообщила местная полиция, передает РИА Новости.
Ведется расследование двойного убийства, уточняется в сообщении полиции округа Монтгомери, штат Мэриленд.
Днем во вторник в полицию поступило сообщение о раненых в крупном торговом центре в районе Уитон к северу от Вашингтона. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. Оба скончались в больнице.
По горячим следам никого задержать не удалось, за информацию о подозреваемом назначена награда в 10 тысяч долларов.
Фото с сайта nravstvennost.info
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