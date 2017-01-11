Всемирный банк: Рост ВВП Казахстана в текущем году увеличится на 2,2%

Средняя цена на нефть, согласно прогнозам Всемирного банка, вырастет в 2017 году на 27% по сравнению со средней ценой 2016 года - до $55 за баррель. При этом рынок сырья продолжит восстанавливаться из-за роста спроса и уменьшения предложения из добывающих стран.





"Если достигнутые, экспортерами, договоренности будут выполнены полностью, это поможет сократить нефтяные резервы в мире до близких к историческим средним показателям в I полугодии 2017 года. В случае, если эти договоренности будут выполняться и в дальнейшем, сокращение резервов может привести к формированию более жестких условий на рынке", - пояснили аналитики банка.





В финансовом институте отметили, что США могут помешать планам ОПЕК изменить стоимость сырья.





"Повышение цен уже привело к восстановлению сланцевого бурения, так что в 2017 году добыча в США, как ожидается, достигнет днаБолее того, средний уровень расходов существенно сократился в последние годы за счет роста эффективности и улучшениям в управлении. Это может привести к значительным увеличениям буровой активности в США, когда цены достигнут $60 за баррель", - говорится в докладе.