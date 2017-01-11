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Всемирный банк: Рост ВВП Казахстана в текущем году увеличится на 2,2%

11 января 2017, 11:09

Средняя цена на нефть, согласно прогнозам Всемирного банка, вырастет в 2017 году на 27%.


Темпы экономического роста Казахстана, по прогнозам Всемирного банка, ожидается на уровне 2,2 процента в условиях стабилизации цен на биржевые товары и сокращения экономических дисбалансов, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам, рост в регионе Центральной Азии в 2017 году ускорится до 3,5 процента благодаря оживлению роста в странах-экспортерах биржевых товаров и в Турции. Прогноз зависит от восстановления цен на биржевые товары и снижения политической неопределенности. Темпы роста в России, как ожидается, составят 1,5 процента за год в связи с завершением адаптации к более низкому уровню цен на нефть. В Азербайджане ожидается экономический рост на уровне 1,2 процента, а в Казахстане, как ожидается, рост составит 2,2 процента в условиях стабилизации цен на биржевые товары и сокращения экономических дисбалансов. В Украине прогнозируется ускорение роста до 2 процентов.

Средняя цена на нефть, согласно прогнозам Всемирного банка, вырастет в 2017 году на 27% по сравнению со средней ценой 2016 года - до $55 за баррель. При этом рынок сырья продолжит восстанавливаться из-за роста спроса и уменьшения предложения из добывающих стран.

"Если достигнутые, экспортерами, договоренности будут выполнены полностью, это поможет сократить нефтяные резервы в мире до близких к историческим средним показателям в I полугодии 2017 года. В случае, если эти договоренности будут выполняться и в дальнейшем, сокращение резервов может привести к формированию более жестких условий на рынке", - пояснили аналитики банка.

В финансовом институте отметили, что США могут помешать планам ОПЕК изменить стоимость сырья.

"Повышение цен уже привело к восстановлению сланцевого бурения, так что в 2017 году добыча в США, как ожидается, достигнет днаБолее того, средний уровень расходов существенно сократился в последние годы за счет роста эффективности и улучшениям в управлении. Это может привести к значительным увеличениям буровой активности в США, когда цены достигнут $60 за баррель", - говорится в докладе.


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