Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа»

11 января 2017, 11:17

21-летний Кирьос надел майку с изображением Трампа с рогами после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Сиднее. В ответ на вопрос о футболке теннисист сказал: «И так все понятно».


Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа». Фото было выложено на странице аналитика The New York Times Бена Ротенберга в Twitter.


21-летний Кирьос надел майку с изображением Трампа с рогами после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Сиднее. В ответ на вопрос о футболке теннисист сказал: «И так все понятно».

В августе 2016 года во время матча второго круга на турнире в Цинциннати (США) Кирьос сломал три ракетки подряд. Годом ранее во время матча теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале он пытался вывести из себя Станисласа Вавринку, сообщив швейцарцу, что ему изменяет девушка.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код