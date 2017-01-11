"Торпедо" подпустило к себе питерцев в регулярке ВХЛ
11 января 2017, 11:22
Усть-каменогорское "Торпедо" проиграло по буллитам свой первый матч регулярного сезона Высшей хоккейной лиги в этом году.
Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" во вторник в очередном домашнем матче с пермским "Молотом-Прикамье" сумел взять всего одно очко, сохранив лидерство, но подпустив к себе питерскую "СКА-Неву", сообщает Sputnik.
"Торпедо" выходило против плетущегося в хвосте турнирной таблицы "Молота" в качестве лидера регулярного сезона ВХЛ, однако после первого периода проигрывало со счетом 0:1 — у гостей отличился Руслан Шайхулов. В начале второй двадцатиминутки Максим Беляев восстановил было равновесие, но к 26-й минуте хозяева вновь проигрывали — у "Молота" отличился Анатолий Раенко.
К экватору игры торпедовцы отыгрались во второй раз в этой встрече — Станислав Тунхузин реализовал численное большинство. До второго перерыва гости вновь вышли вперед — Анатолий Раенко оформил дубль, на что Станислав Тунхузин также ответил своей второй шайбой в этом матче.
Третий период и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее были гости — решающий бросок на счету Руслана Шайхулова.
После этого поражения "Торпедо" сохранило за собой первую строчку в турнирной таблице регулярного сезона, но теперь опережает идущую второй "СКА-Неву" на два, а не на четыре очка: у торпедовцев в активе 80 очков после 37 матчей, у питерского клуба — 78 баллов после такого же количества встреч.
Во вторник же карагандинская "Сарыарка" дома обыграла в основное время нижнетагильский "Спутник" со счетом 2:1.
Победа карагандинцев вышла волевой, поскольку уже на 56-й секунде игры Иван Иванов зажег за воротами "Сарыарки" красный свет. Хозяева отыгрались быстро — спустя 34 секунды отличился Сергей Банашков, а победную шайбу хоккеисты "Сарыарки" сумели забросить лишь за три минуты до финальной сирены — этот гол на счету Антона Сагадеева. После этой победы "Сарыарка" осталась на четвертом месте с 73 очками после 37 матчей — идущим третьим тверской ТХК опережает карагандинцев на четыре балла, но ТХК сыграл на четыре игры больше. Следующие матчи казахстанские команды отыграют в четверг, 12 января, дома, поменявшись соперниками: в Караганду приедет "Молот-Прикамье", а "Торпедо" примет "Спутник".
Высшая хоккейная лига — второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной хоккейной лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом.
Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды — "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной хоккейной лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ — Кубок "Братина", за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".
Фото Официальный сайт ХК "Торпедо"
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