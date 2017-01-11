"Торпедо" подпустило к себе питерцев в регулярке ВХЛ

"Торпедо" выходило против плетущегося в хвосте турнирной таблицы "Молота" в качестве лидера регулярного сезона ВХЛ, однако после первого периода проигрывало со счетом 0:1 — у гостей отличился Руслан Шайхулов. В начале второй двадцатиминутки Максим Беляев восстановил было равновесие, но к 26-й минуте хозяева вновь проигрывали — у "Молота" отличился Анатолий Раенко.





К экватору игры торпедовцы отыгрались во второй раз в этой встрече — Станислав Тунхузин реализовал численное большинство. До второго перерыва гости вновь вышли вперед — Анатолий Раенко оформил дубль, на что Станислав Тунхузин также ответил своей второй шайбой в этом матче.