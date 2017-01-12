Витамин С эффективно убивает раковые клетки

Хотя принимать таблетки с ним для этих целей бесполезно, инъекции с тщательно выверенной дозой уже используются для лечения онкобольных в ходе клинических испытаний.

Учёные из Университета Айовы (США) смогли показать, каким образом витамин С, введённый внутривенно в больших количествах, убивает раковые клетки. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком. Соответствующая статья опубликована в журнале Redox Biology, пишет Лайф.

Исследователи в серии экспериментов выяснили, что клетки раковых опухолей содержат неожиданно мало фермента каталазы, играющего ключевую роль в разложении пероксида водорода. В организме витамин С распадается, и при этом на одной из ступеней этого процесса выделяется пероксид водорода.

Обычные человеческие клетки содержат много каталазы и поэтому легко разлагают потенциально смертельно опасный пероксид водорода на безвредные воду и кислород. Бактерии редко обладают достаточным количеством каталазы (пероксид водорода применяется как антисептик), но ранее в научной литературе не разбирался вопрос содержания каталазы в раковой клетке. Считалось, что, поскольку раковая клетка — это по сути дефектная человеческая, то и по ферментам она ничем не отличается.

Как оказалось, это совсем не так. Страдая дефицитом каталазы, раковые клетки не могут использовать её как катализатор, резко ускоряющий разложение пероксида водорода. Поэтому молекулы пероксида не выводятся из клеток опухоли, постепенно убивая их. Соседние обычные клетки при этом не страдают.

Ранее, в ходе экспериментов на мышах, та же научная группа показала, что введение витамина С внутривенно эффективно убивает раковые клетки. Пытаться сделать то же самое с помощью таблеток бесполезно — в пищеварительном тракте значительная часть витамина разрушается и не может по кровотоку достигнуть опухоли. Зато внутривенное введение работает намного лучше. Сейчас в одной из американских клиник идёт первая фаза клинических испытаний на людях-добровольцах. Пока они не показали побочных эффектов. При этом предварительные результаты показывают, что химиотерапия совместно с вводом витамина С улучшают состояние больных в краткосрочном плане. Сейчас идёт набор данных по тому, насколько длительно такое улучшение.