В Алматы мужчина угнал "Нексию" аварийного комиссара
12 января 2017, 00:20
Угонщик все время меняет показания.
Вечером в среду, 11 января, в Алматы мужчина угнал служебный автомобиль аварийного комиссара, передает корреспондент Zakon.kz.
Комиссар приехал выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на развязке Рыскулова - Аэродромной. Прибыв на место, он оставил свой автомобиль Daewoo Nexia и отошел к клиентам, которые его вызвали. В это время проходивший мимо незнакомец сел в машину и уехал.
Угонщик приехал в больницу скорой неотложной помощи на улице Казыбек би, подъехал к шлагбауму и начал сигналить, чтобы его пропустили на территорию. Подошедшие охранники не успели спросить, куда ему нужно, как временного водителя "Нексии" задержали сотрудники полиции - в городе был объявлен план "Перехват".
Сотрудникам правоохранительных органов мужчина рассказал, что приехал в больницу к другу, а машина принадлежит ему. Корреспонденту Zakon.kz угонщик рассказал уже другую историю: мол, позвонил друг, которого увезли на срочную операцию, попросил перегнать его машину. Хотя, может, и не его машину, а его девушки. По словам задержанного, друг сказал ему ждать в автомобиле на стоянке больницы.
Угонщику предстоит пройти экспертизу, которая покажет, находится ли мужчина в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения.
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