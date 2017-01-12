Российский бегун Дылдин отказался возвращать олимпийскую медаль

Дылдин объявил о завершении карьеры после того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы.

Российский бегун, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Максим Дылдин заявил, что не собирается возвращать награду, пишет РИА Новости.

"Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли", — сказал спортсмен.

В сентябре 2016 года Дылдина лишили олимпийской бронзы из-за положительной допинг-пробы другого спортсмена из российской сборной – Дениса Алексеева.

Дылдин отнесся к такому решению Международного олимпийского комитета с недоумением. "Он (Алексеев) сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают, и вдруг она оказывается грязной <…> Это простой "накат" на Россию, это смешно", — заявил он.

В понедельник, 9 января, Дылдин объявил о завершении карьеры после того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы.

По словам самого бегуна, в ходе расследования он несколько раз сдавал допинг-пробы, которые оказывались чистыми. Поводом для дисквалификации, однако, стал случай в Адлере: к Дылдину на улице подошла представитель WADA и, не предъявив удостоверение, потребовала сдать анализы. Спортсмен отказался и пригрозил вызвать полицию.

Последующие доводы Дылдина Всемирное антидопинговое агентство не убедили. "В декабре того же года 16 итальянских спортсменов не прошли допинг контроль, как и я, они просто не явились, статья обвинений такая же. Однако через три месяца после инцидента им вынесли оправдательный приговор, а в моем случае приняли решение о дисквалификации на четыре года", — рассказал бегун.

Максим Дылдин является победителем чемпионата Европы 2010 года в Барселоне, он также стал серебряным призером чемпионата Европы-2014 в Цюрихе и завоевал бронзу чемпионата мира-2013 в Москве в эстафетах 4 по 400 метров.

Фото © РИА Новости. Александр Вильф