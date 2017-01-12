О регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей граждан Российской Федерации

ДГД по Жамбылской области сообщает, что на совещании под руководством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Мамина А.У. с участием Генеральной прокуратуры РК, Министерств финансов, национальной экономики, юстиции, иностранных дел РК по обсуждению применения на территории РК положений международных договоров, в том числе Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор о ЕАЭС), Решений Высшего Евразийского экономического совета, Договора о правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на территории другого государства, заключенного 28 апреля 1998 года между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Российской Федерацией (далее-Договор о правовом статусе) выработана единая позиция по предоставлению гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РК, права регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Основным доводом выработки вышеуказанной позиции явилось то, что в соответствии с пунктом 29 Приложения 16 Договора о ЕЭС каждое государство-член предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах лицам любого другого государства-члена, а также лицам, учрежденным ими, в отношении учреждения и деятельности на своей территории режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам третьих государств, а также лицам, учрежденным ими.

Согласно статье 2 Договора о ЕАЭС «третье государство» - это государство, не являющееся государством-членом союза, а «государства-члены» - это государства, являющиеся членами ЕАЭС и сторонами Договора о ЕАЭС (пункт 6 Приложения 16 Договора о ЕАЭС).

Учитывая вышеизложенное, письма КГД МФ РК от 12 ноября 2012 года № НК-11/10273-И, от 20 сентября 2013 года № НК-06-29504-7087 о приостановлении регистрации граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РК, в качестве индивидуальных предпринимателей отзываются.