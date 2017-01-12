На всей территории Казахстана ожидаются осадки в четверг
12 января 2017, 06:00
Лишь на западе республики погода без осадков.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами-туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Кызылординской, Мангыстауской области местами – туман, гололед. В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Павлодарской области местами метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, метель, ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами усиление ветра 15-20, в районе Жаланашколя порывы 22-27 м/с.
В Жамбылской области местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами 30 м/с.
В Астане -17° облачно.
В Алматы 0° облачно.
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: Погода в Киеве
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838764-1451252e8ae394c05a3ffab8990ce4e3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также