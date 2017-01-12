Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
12 января 2017, 06:16
Нобелевскую премию Смитис получил за изучение стволовых клеток эмбрионов.
Англо-американский генетик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни, после непродолжительной болезни, сообщает Lenta.ru.
Смитис родился в 1925 году в британском Галифаксе, окончил Оксфордский университет и работал профессором в Университете Северной Каролины.
Нобелевскую премию Смитис, а также двое его коллег, американец Марио Капекки и британец сэр Мартин Эванс получили в 2007 году за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов.
Суть исследования — разработка способа «выключать» те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название «генетического нокаута», gene knockout).
При помощи этой технологии ученые получили возможность получать клеточные линии с заданными физиологическими особенностями, исследуя развитие предопределяемых генетически болезней — таких, как рак, диабет, муковисцидоз, заболевания сердечно-сосудистой системы.
Фото: Wikipedia
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