СМИ: вертолет с губернатором Нью-Йорка совершил аварийную посадку
12 января 2017, 06:40
Вертолет наполнился дымом.
Вертолет, на борту которого находились губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и два его помощника, совершил аварийную посадку в аэропорту города Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в 16.00 (03.00 по времени Астаны). Вертолет перевозил губернатора из города Олбани в Нью-Йорк. По словам представителя Куомо, вертолет наполнился дымом, из-за чего пилот выполнил вынужденную посадку.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной неисправности, выясняется.
Фото: agat-avia
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