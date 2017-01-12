СМИ: вертолет с губернатором Нью-Йорка совершил аварийную посадку

Инцидент произошел в 16.00 (03.00 по времени Астаны). Вертолет перевозил губернатора из города Олбани в Нью-Йорк. По словам представителя Куомо, вертолет наполнился дымом, из-за чего пилот выполнил вынужденную посадку.





Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной неисправности, выясняется.