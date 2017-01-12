Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

У берегов Японии затонул сухогруз из КНДР

12 января 2017, 07:00

Он перевозил рис.


У островов Гото (Япония, префектура Нагасаки) по неизвестным причинам затонул сухогруз из Северной Кореи, сообщает Вести.ru.

Все 26 членов экипажа были спасены японской береговой службой охраны. Их жизни и здоровье вне опасности.

Сухогруз под флагом КНДР следовал из Нампхо в Вонсан. Он перевозил рис.

Фото: Вести.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также