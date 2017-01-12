У берегов Японии затонул сухогруз из КНДР
12 января 2017, 07:00
Он перевозил рис.
У островов Гото (Япония, префектура Нагасаки) по неизвестным причинам затонул сухогруз из Северной Кореи, сообщает Вести.ru.
Все 26 членов экипажа были спасены японской береговой службой охраны. Их жизни и здоровье вне опасности.
Сухогруз под флагом КНДР следовал из Нампхо в Вонсан. Он перевозил рис.
Фото: Вести.ru
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