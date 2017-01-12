В Алматы столкнулись Toyota и Kia
12 января 2017, 07:22
Пострадали оба водителя.
В Алматы на пересечении проспекта Абая с улицей Манаса столкнулись Toyota и Kia, сообщает Zakon.kz.
По произошедшему есть две версии: по одной из них, владелица RAV4 стояла перед светофором в среднем ряду, когда в ее авто врезалась Kia, которая в последний момент решила повернуть на Манаса.
По второй версии, перед светофором RAV4 вместо того, чтобы ехать прямо, тронулся и в последний момент дал по тормозам и начал перестраиваться вправо.
От удара Kia отлетела и снесла светофор. По словам очевидцев, из корейского авто вышла толпа людей, которые оставили в салоне девушку, но через полчаса вернулись и вызвали скорую.
Пострадали оба водителя.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838768-752756739010da78b4a26772f981cd16
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также