В Алматы столкнулись Toyota и Kia

В Алматы на пересечении проспекта Абая с улицей Манаса столкнулись Toyota и Kia, сообщает Zakon.kz.





По произошедшему есть две версии: по одной из них, владелица RAV4 стояла перед светофором в среднем ряду, когда в ее авто врезалась Kia, которая в последний момент решила повернуть на Манаса.









По второй версии, перед светофором RAV4 вместо того, чтобы ехать прямо, тронулся и в последний момент дал по тормозам и начал перестраиваться вправо.









От удара Kia отлетела и снесла светофор. По словам очевидцев, из корейского авто вышла толпа людей, которые оставили в салоне девушку, но через полчаса вернулись и вызвали скорую.









Пострадали оба водителя.























