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В Алматы столкнулись Toyota и Kia

12 января 2017, 07:22

Пострадали оба водителя.


В Алматы на пересечении проспекта Абая с улицей Манаса столкнулись Toyota и Kia, сообщает Zakon.kz.

По произошедшему есть две версии: по одной из них, владелица RAV4 стояла перед светофором в среднем ряду, когда в ее авто врезалась Kia, которая в последний момент решила повернуть на Манаса.



По второй версии, перед светофором RAV4 вместо того, чтобы ехать прямо, тронулся и в последний момент дал по тормозам и начал перестраиваться вправо.



От удара Kia отлетела и снесла светофор. По словам очевидцев, из корейского авто вышла толпа людей, которые оставили в салоне девушку, но через полчаса вернулись и вызвали скорую.



Пострадали оба водителя.








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